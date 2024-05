Životní příběh šestnáctiletého Šimona Kasy z Písku, který v únoru podstoupil dobrovolnou amputaci nohy, inspiroval k uspořádání charitativního běhu v rámci jubilejního 10. ročníku Run and Help Konta Bariéry. Uskuteční se ve čtvrtek 16. května ve Vodňanech, kde Šimon studuje rybářskou školu.

Start běhu bude v 15 hodin před Střední rybářskou školou ve Vodňanech, která se rozhodla tímto způsobem svého studenta podpořit. Startovné je dobrovolné a veškerý výtěžek půjde na pořízení sportovní protézy pro Šimona Kasu. Ten se rozhodl pro dobrovolnou amputaci nohy, kterou v únoru podstoupil.

K radikálnímu rozhodnutí ho dohnaly následky nešťastného úrazu z dětství. Když mu bylo sedm let, přišel Šimon o část pravé nohy a čtyři prsty na pravé ruce. Velkou část dětství tak strávil po nemocnicích, kde se mu snažili pochroumanou nohu zachránit. To se sice podařilo, nicméně nikdy už nebyla zcela funkční. „Chodil špatně a jak rostl, jen se to zhoršovalo. Noha ho kromě toho víc a víc bolela,“ nastínila před časem Šimonova maminka Hana Kasová. Šimon i celá rodina věří, že kvalita jeho života bude nyní celkově lepší. Neměl by být v ničem omezený a bude se moct naplno věnovat svému největšímu koníčku, kterým je rybaření.

Start a cíl čtvrtečního běhu je před rybářskou školou. Účastníci se mohou proběhnout či projít zhruba dvoukilometrovou trasou od školy kolem rybníků a zpět. Na cestě budou připravena zajímavá stanoviště, která zároveň poslouží jako kontrolní body. Trasa je vhodná pro všechny věkové kategorie. „Nezáleží na rychlosti, vítězem je každý, kdo se zúčastní a podpoří tak dobrou věc," vzkazují organizátoři.

Kdo se nemůže zúčastnit osobně, může sbírku i tak podpořit, a to převodem na transparentní účet Konta Bariéry 17111444/5500 s variabilním symbolem 2222 a specifickým symbolem 59882.

Praktické informace k průběhu závodu: • Dostavte se od 15 hodin na start • Zaplacením startovného obdržíte startovní číslo a kartičku • Na místě platba v hotovosti do kasičky nebo po předložení potvrzení o platbě na transparentní účet Konta bariéry • Proběhnete nebo projdete stanovenou trasu • V cíli předložíte orazítkovanou kartičku a obdržíte diplom Doprovodný program: • Jízda loďkou na rybníku • Občerstvení u školy • Táborák u kapličky

Projekt Run and Help je pro všechny, kteří se rádi hýbou a není jim lhostejný osud druhých. Každoročně se do něj zapojují tisíce nadšenců, zejména žáků základních a středních škol, zaměstnanci firem a úřadů, ale i party jednotlivců, kteří společně sportují a zároveň dobrovolným startovným přispívají lidem s handicapem.