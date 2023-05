Sto padesát šest lidí, od běžců po rodiny s malými dětmi, se v sobotu vydalo na trať charitativního „dezorientačního“ běhu Chlu-Chlu, který vedl z Chlumce do Chlumu na Českokrumlovsku. Třetí ročník recesistického závodu s charitativním posláním byl svolán na pomoc Romanu Šanderovi z Křemže. Roman onemocněl v roce 2020 metastazující rakovinou a ta jemu a celé jeho rodině komplikuje už třetí rok život.

Chlu-Chlu 2023. Na trať 3. ročníku charitativního závodu na podporu Romana Šandery, který onemocněl rakovinou, se vydalo 156 startujících. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Roman Šandera je povoláním elektrikář a než u něj byla odhalena rakovina, pracoval v českokrumlovském závodě na výrobu obrazových lišt a rámů Lira. Když se v práci dozvěděli, co ho potkalo, nelenili a pomohli, kolegové i vedení firmy. Nemoc ale, navzdory léčbě, postupuje dál, a v lednu se Roman ocitl na invalidním vozíku. Původní diagnóza zněla atypický nádor plic, ten už je odoperovaný. „Stihl ale metastázovat do hlavy a teď před Vánoci jsme se dozvěděli, že i do páteře, do centrálního nervového systému,“ přiblížila na startu Chlu-Chlu Romanova manželka Pavla s tím, že metastáz je celkem pět. „Na začátku roku jsme byli na ozařování v Ostravě na CyberKnifu (kybernetický nůž) a po něm se mi Roman vrátil ochrnutý na nohu.“

„Bylo to ze dne na den, metastázy jsou špatně uložené,“ posteskl si Roman, který si užíval svůj letošní první pohodový den na čerstvém vzduchu. „Do poslední chvíle jsme ani nevěděli, jestli budeme moct na Chlu-Chlu přijet, protože jsem byl ještě předevčírem v nemocnici.“

„Taťka poctivě cvičí, ale doktoři nedokážou říct, jestli se to spraví. Ale třeba tam nějaká malá šance je, že by noha zase začala fungovat,“ vysvětlila starší dcera Romana. Právě ona je spojnicí mezi Šanderovými a spolkem Chlumáci, kteří Chlu-Chlu na jeho pomoc svolali. Její dcera totiž chodí do třídy na křemežské základní škole se synem místopředsedy spolku Chlumáci Michalem Opekarem.

Spolek Chlumáci. Předseda Roman Bláha (2. zleva), místopředseda Michal Opekar (uprostřed) a Jan Mojžíš s členkami spolku. Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Přes Romanovu vnučku jsme se dozvěděli, že děda má rakovinu, a tak jsme se rozhodli uspořádat tuhle sešlost. Jsme moc rádi, že se to povedlo a hlavně že nám takhle vyšlo počasí. Je spousta závodníků i rodinek, kteří si udělají pěknou procházku,“ shrnul charitativní sobotu Michal Opekar z Chlumu u Křemže.

„Je opravdu úžasné, že se najdou lidi, kteří dobrovolně a sami od sebe nabídnou pomoc, i když vás osobně neznají,“ svěřila se na startu s dojetím a slzami v očích Pavla Šanderová. „Chlumáky a Chlu-Chlu jsme znali z doslechu, vím třeba, že dělali akci i pro Barču Šebelkovou z Chlumu, která má plicní hypertenzi. Ale Roman se jim osobně představil až v pátek.“

Potřebují 600 tisíc korun na schodišťovou sedačku

Peníze potřebují Šanderovi hlavně na schodišťovou sedačku, na kterou jim zdravotní pojišťovna nepřispěje. „Potřebujeme ji, aby se Roman dostal bez pomoci z domova ven, z druhého patra. Pojišťovna nám to zamítla s tím, že prý není dost nemocný,“ přiblížila manželka Pavla.

„Nejhorší na tom je všechno to čekání a to úřadování. A hlavně posuďte pacienta, když ho nikdy nevidíte. Někdo někde sedí a píše to všechno na dálku,“ přidala se dcera Romana.

Na Chlu-Chlu se v sobotu na startovném vybralo necelých 64 tisíc korun. Přispět je možné také na transparentní účet sbírky na pomoc Romanu Šanderovi 5050694023/0800.

Roman skončil v roce 2021 po roce nemocenské v invalidním důchodu, Pavla navíc v lednu přišla o práci, a tak se každá koruna rodině hodí. Na peníze si ale stěžovat nechtějí. Roman měl pojištění, které si dal stranou, prodal také motorku. Nicméně 600 tisíc na schodišťovou sedačku nedají dohromady ani náhodou, potřebují si navíc pořídit i jiné, vyšší auto, do kterého by si Roman dokázal přesednou z vozíku sám, bez pomoci. „Krom toho nám začínají cesty do Prahy na další léčbu. Naskočí k tomu i spousta dalších věcí, se kterými nikdo předem nepočítá. Třeba s invalidním vozíkem se doma neotočíme, museli jsme na vlastní náklady pořídit i speciální židličku, ani na tu pojišťovna nepřispívá. A doma je potřeba dělat další úpravy,“ popsala Pavla. „Opravdu si nechceme stěžovat. To jediné, co potřebujeme, je dostat se ven. Roman sám nemůže ani na zahradu.“

Roman Šandera s manželkou Pavlou v cíli závodu z Chlumce do Chlumu. Vybralo se 63 754 korun.Zdroj: Se svolením spolku Chlumáci

Sedačka stojí 550 tisíc, k tomu instalace, tj. celkem 600 tisíc. „Elektriku na ni by mi udělali moji kamarádi zadarmo. Teď musím pokaždé požádat dva lidi, aby mě snesli dolů, když jedeme do nemocnice, pak zase nahoru,“ uzavřel Roman s tím, že z celého srdce děkuje všem lidem, a hlavně spolku Chlumáci, kteří se rozhodli jim pomoct.