Vlastní koupelna i dostatečný úložný prostor

S kamarády jezdí rádi na různé chalupy po celé republice. „A tak jsme přesně věděli, co chceme hostům nabídnout a co nám vždy na takových chalupách chybělo a vadilo,“ naznačuje Nemravová dále.

Samozřejmost pro ně bylo například to, aby každý pokoj měl svoji vlastní koupelnu. „Dostatek úložných prostorů, dobrá vybavenost chalupy, sauna, koupací jezírko a jiné drobnosti, co budou zpříjemňovat hostům pobyt,“ uvádí dále. „Chalupu jsme začali pronajímat v roce 2019. Vzhledem k tomu, že se chalupa nachází ve vesničce Svébohy, název chalupa Svébohy se sám nabízel, jinak než Svébohy jsme jí ani nikdy neříkali. Navíc je u nás opravdu božsky,“ usmívá se Veronika Nemravová.

Nedotčená příroda a božský klid

Novohradské hory jsou jedním z posledních míst, kde je nedotčená příroda a naprostý klid. „Je to krásné místo na výlety. Kousek od chalupy máme Terčino údolí, krásný park s vodopádem, který je ideální na romantickou procházku. My osobně nikdy nevynecháme asi čtyři kilometry dlouhou procházku přírodou na tvrz Žumberk,“ prozrazuje.

Nedaleko chalupy je naučná stezka Červené blato. Dále si můžete vyšlápnout na rozhlednu na Kraví Hoře či na Hradišťském vrchu nebo na vrchol Kuní Hora. „Blízkost k Rakousku nabízí další možnosti vyžití, jako je venkovní hřiště Motorikpark Hirschenweis nebo termální lázně v Gmündu. Hosté si často berou s sebou i kola. Přes Svébohy vede například cyklostezka Pamětí Novohradska,“ podotýká s tím, že na kola mají na zahradě uzamykatelný přístřešek.

Pro rodiny s dětmi i firemní teambuildingy

Dost často hosté chalupu ani neopustí a stráví celý pobyt v ní a na zahradě. „Jednou z dominant chalupy je přírodní koupací jezírko, kde se hosté koupají v podstatě celoročně. I v zimě si do něho mohou odvážlivci skočit po relaxaci v sauně nebo po koupání v horkém koupacím sudu, který je hned vedle. Na zahradě máme také dětské hřiště a pergolu s grilem. Chalupa je zařízená tak, aby zde hostům nic nechybělo,“ míní Veronika Nemravová. Nechybí prostorná společenská místnost a kuchyně v přízemí i patře. Děti i dospělí se zabaví stolním fotbalem, legem a stolními hrami. Na chalupě je celkem šest pokojů s kapacitou až 26 osob. „A tak k nám jezdí nejčastěji rodiny s dětmi, skupinky přátel nebo firmy na teambuildingy,“ konstatuje.

Zatím žádné zbytečné škody

Většinou mají štěstí na příjemné hosty. „Samozřejmě se stává, že se něco zničí nebo rozbije, a tak něco neustále opravujeme a dokupujeme. Ale to jsou naštěstí většinou provozní drobnosti. Největší karambol byl asi před asi dvěma lety, a to zničený koupací sud,“ prozradila Nemravová.

Velkou radost jim tak dělá, že jejich úsilí nebylo zbytečné a návštěvníci jsou nadšení a rádi se i opakovaně vracejí. „Jsme vděční za to, že máme na googlu i jinde jenom pozitivní recenze. Řekla bych, že návštěvníci oceňují to, že se upřímně snažíme, aby jim u nás nic nechybělo,“ uzavírá s tím, že důkazem je také to, že si hosté dělají rezervace i rok dopředu. Co se týče léta, tam mají plno už i na rok 2025.