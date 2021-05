Městskou hromadnou dopravu v Písku čeká další změna. Po úpravách jízdních řádů na začátku roku se cestující mohou těšit na novou trasu autobusů. Vyhovět by měla především turistům.

Autobusy městské hromadné dopravy zajíždějí i na Velké náměstí. | Foto: Deník/Jana Urbanová

"Záměrem města je zatraktivnit lokalitu Živce a proto se uvažuje o možnosti, že by tam zajížděla městská hromadná doprava. Vše je ale ve fázi jednání, jaká bude finální podoba," upřesnil vedoucí osobní dopravy společnosti ČSAD Autobusy Tomáš Procházka. Nová trasa ale podle něj nebude cestujícím k dispozici po celý rok. "Mělo by to být o prázdninách, víkendech a svátcích. Máme to pilotně nazvané prázdninovou linkou, která by měla zájemce z řad turistů vozit do lokality Píseckých hor a po jejich návštěvě je svezla zpátky do města," vysvětlil.