/FOTO, VIDEO/ Zpátky k třetímu povodňovému stupni po třech a půl dnech zamířila po několika dnech Vltava v Českém Krumlově. Na nejníže položených místech se objevily pytle s pískem a další zábrany, aby se voda nevylila z břehů. Město s obavami vyhlíží noční déšť. Právě na něm bude záviset, jestli se řeka v korytě udrží, nebo ne. Podívejte se, jak to teď v Krumlově vypadá.

Takhle vypadala Vltava v Českém Krumlově od Barevné skály po pivovar 3. ledna 2024 odpoledne, těsně před dosažením povodňové trojky. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Za uplynulých čtyřiadvacet hodin na Šumavě spadlo mezi 50 a 70 mm srážek a vodní toky na to reagovaly prudkými vzestupy hladin, hlavně v povodí horní Otavy a Vltavy nad nádrží Lipno I. „Horní úseky toků jsou již po kulminaci a nyní stoupají vodní toky dále po toku,“ přidal podrobnosti mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. „Předpověď ČHMÚ na následující den předpokládají další srážkovou činnost, místy intenzivní, po které bude docházet k dalším vzestupům.“

Podle hydrologické předpovědi nelze vyloučit velmi výrazné vzestupy na už zasažených tocích, které odvodňují Šumavu. „Odtok z nádrže Lipno byl dnes opět zvýšen na hranici neškodného průtoku, aby byl volný prostor v nádrži využit pro zachycení předpokládaného povodňového přítoku, v tuto chvílí je odtok z přehrady Lipno 90m3/s,“ dodal s tím, že manipulace s vodou na nádržích Vltavské kaskády budou probíhat tak, aby byl volný prostor využit k zachycení části předpokládaných povodňových přítoků. „V těchto nádržích jsme proto v uplynulých dnech uvolnili jejich retenční (zádržný) prostor,“ uzavřel.

O víkendu přijde mráz

Od soboty by mělo začít mrznou. „Arktický vzduch začne pronikat nad naše území od severu až severovýchodu během soboty. O víkendu nás také ovlivní okraj tlaková níže, která přinese na teplotním rozhraní sněžení a to postupně i do nížin. Během noci na neděli a v neděli by mělo v jihozápadní, jižní a jihovýchodní polovině území sněžit. Přesné odhady úhrnů jsou ale zatím nejisté,“ píše v předpovědi Český hydrometeorologický ústav. „V neděli s ohledem na již velmi chladný vzduch očekáváme prakticky na celém území celodenní mrazy. Začátek příštího týdne bude také ve znamení celodenních mrazů a teploty v pondělí a úterý většinou nevystoupí ani nad – 3 °C.“