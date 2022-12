Byly to nejkrásnější chvíle mého života, říká o natáčení Anděla Páně Jiří Strach

Na Štědrý den bude v medvědím příkopě živo už od 6 hodin ráno. Jan Černý spolu s příznivci zámeckých huňáčů sem umístí několik šest až sedm metrů vysokých smrků, které budou ověšeny pamlsky. „Po osmé hodině už přicházejí první nedočkavci. Jako vstupné na medvědí slavnosti přinášejí nejrůznější bábovky, koláčky, vánočky, jablka nebo jiné ovoce, zeleninu, vánoční cukroví a med. Všechny dobroty mohou děti přinést až dolů do zámeckého příkopu a položit je pod nazdobený stromeček“, popisuje průběh dne medvědář Černý. Sám pak kontroluje, aby se k medvědům nedostalo nic, co by jim mohlo ublížit. „Takovéto slavnostní menu mají jen výjimečně, protože pravidelně dostávají jinou, zdravější stravu. Zkonzumují 160 kg pečiva týdně a nezbytnou součástí jejich jídelníčku je také tvaroh, jogurty, ovoce a zelenina, glukóza a med“, upřesňuje Jan Černý.

S úderem desáté hodiny budou medvědi vpuštěni do výběhu, aby se mohli pustit do svých dárků. Návštěvníci mohou tuto podívanou sledovat z bezpečného místa na mostě. Drobné dárky s medvědí tématikou budou připravené i pro děti, dospělé zahřeje punč.

Po dvouleté odmlce se z ochozu zámecké věže rozezní také koledy v podání krumlovských granátníků.

Krumlovský medvědář slaví. Už 45 let patří jeho život šelmám v hradním příkopu

„Coby alespoň částečnou útěchu za zrušený vánoční program v době koronavirové pandemie, navázali krumlovští granátníci před dvěma lety na jednu z prvorepublikových tradic našeho města - slavnostní vánoční troubení gardových trubačů z ochozu zámecké věže“, říká hejtman Schwarzenberské granátnické gardy Martin Neudörfel. Granátníci pod vedením krumlovského turnanácla - hlavního věžného trubače Ladislava Kočára zahrají více než třicet českých koled a slavnostních fanfár.

Vánoční troubení granátníků bude zahájeno v době tradičních vánočních poledních procházek městem, tj. nejpozději v 11:30, a s přestávkami bude pokračovat až do 13:00.