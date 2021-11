Autorem návrhu na kluziště kolem Samsonovy kašny je Rudolf Střítecký ze společnosti Art4Promotion. Ledová plochá vzniká na zvláštní konstrukci. "Náměstí je totiž do kopce, potřebujeme tedy speciální podium, aby bylo kluziště rovně," nastiňuje jednatelka.

Těšit se můžete na ledovou plochu o rozměru 600 m2. Bruslit budete moci nejdříve od 26. listopadu od 10 do 21 h, a to až do Tří králů včetně Štědrého dne. "U kluziště bude stát dřevěná zvonička s výhledem na podium," nastiňuje dále Lenka Střítecká.

Českobudějovický advent začíná v Českých Budějovicích 19. listopadu. Hudební program odstartuje 26. listopadu. "Letos vystoupí více než sedmdesát uměleckých subjektů," slibuje Lenka Střítecká. Letošní ročník bude na téma Muzikálové Vánoce. „Letos bude v hlavní roli muzikál a diváci se mohou těšit například na muzikálové melodie v podání Aničky Slováčkové, Martina Schreinera či Michaely Gemrotové,“ přibližuje dál hudební program. Poslechnete si však i další žánry.

Plná varianta adventního městečka na náměstí Přemysla Otakara II. bude trvat do 23. listopadu, po Štědrém dni zůstane až do Tří králů pro návštěvníky ještě vnitřní část s kluzištěm, vyhlídkovou věží, bruslírnou a několika stánky.