Správa železnic vybrala projektanta pro rekonstrukci a elektrizaci trati z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí. Stavba s plánovaným začátkem v závěru příštího roku umožní vedení přímých elektrických vlaků z Vídně přes Gmünd/České Velenice až do Prahy. Současně dojde k vybudování moderních nástupišť ve všech stanicích a zastávkách. Traťová rychlost se zvýší na 120 km/h. To vše po dokončení prací, které potrvají tři roky.