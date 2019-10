Už za dva měsíce 15. prosince 2019 vstoupí v platnost nový jízdní řád Českých drah na rok 2020. Díky širší objednávce dopravní obslužnosti a úspěšné spolupráci Českých drah se zahraničními partnery se letos nabídka spojů na mnoha relacích výrazně rozšíří. Přímé rychlíkové spojení s Prahou nově získají lázně Třeboň a České Velenice. Do Berlína zamíří rychlovlak Railjet, více vlaků pojede do Polska a Rakouska a zahustí se provoz na několika vnitrostátních linkách.

Z Prahy přímo bez přestupu do lázní v Třeboni

Podle tiskového mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského čeká množství novinek na cestující ve vnitrostátní dopravě, například na jihu Čech. Po mnohaleté přestávce získají lázně Třeboň a pohraniční České Velenice přímé rychlíkové spojení s Prahou. Vlaky Lužnice obslouží tuto trať každým směrem až čtyřikrát denně a doba jízdy bude přibližně 2 hod. 20 min. "Cesta autobusem z okraje Prahy do Třeboně dnes trvá 2 a půl hodiny a po započítání cesty metrem do centra je ještě přibližně o 20 minut delší. Vlak tak nabídne nové přímé a navíc rychlé spojení s hlavním městem," říká Petr Šťáhlavský.

U spojů linky R 17 z Prahy na jih Čech proto dojde k některým vzájemným výměnám v časech jízdy vlaků Vltava Praha – České Budějovice a Lužnice Praha – České Velenice. Spoje Vltava mezi Prahou a jihočeskou metropolí navíc zrychlí přibližně o 7 minut.

Vedle prodloužení rychlíků Lužnice z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic se rozšíří také rozsah provozu vlaků Vltava mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi.

Více jízd nabídnou také Jižní expresy. Do jejich souprav budou v jízdním řádu 2020 postupně zařazeny modernizované vozy 1. třídy s bistrem, které nabídnou širší nabídku občerstvení. Jižní expresy budou také ve větší míře posilovány o dodatečné vozy mezi Českými Budějovicemi a Prahou.

K rozšíření počtu jízd dochází také u rychlíků Rožmberk linky R 11 mezi Brnem, Jihlavou a Českými Budějovicemi. Některé z nich jezdily pouze ve vybrané dny v týdnu a nově pojedou každý den.

Mezinárodní spolupráce

Širší nabídka se chystá také v mezinárodní přepravě. „I pro jízdní řád 2020 se nám díky aktivnímu jednání se zahraničními partnery podařilo potvrdit pozici důležitého hráče v mezistátní dopravě ve střední Evropě. Naše souprava Railjet obslouží nový přímý mezistátní spoj z Grazu přes Vídeň, Brno a Prahu do Drážďan a Berlína v relaci tradičního vlaku Vindobona a získali jsme i zajímavé nové výkony pro naše soupravy mezi Českou republikou a Polskem,“ připomíná nejvýznamnější změny v mezinárodní dopravě místopředseda Představenstva ČD, a.s., Radek Dvořák.

Jedním z nových vlaků k severním sousedům bude rychlík Galicia Ostrava-Svinov (6:10) – Krakow – Przemyśl (13:19/14:40) – Kraków – Ostrava-Svinov (21:51). Změna se týká také vlaku EuroCity Báthory Budapest – Břeclav – Ostrava – Warszawa, který nově pojede až do / z Terespolu, pohraniční stanice na polsko-běloruských hranicích. Pro letní turistickou sezónu jednají České dráhy s polským partnerem o vedení dalších přímých sezónních vlaků k Baltskému moři, a to např. do Swinoujście nebo Kolobrzegu.

Další změnou vyvolanou modernizací tratě mezi Púchovem a Žilinou je zkrácení většiny spojů Valašský expres jen do / z Púchova s návazností na slovenské vnitrostátní vlaky ve směru Žilina a Košice. Zrušen bude sezónní spoj Bohemia Praha – Košice a spoj EuroCity Porta Bohemica Praha – Leipzig – Praha bude zkrácen jen na úsek Praha – Děčín – Praha.

Více vlaků na frekventovaných vnitrostátních linkách

Dlouhodobě rostoucí počet cestujících se projeví také v doplnění nabídky na dalších frekventovaných vnitrostátních linkách a v posílení řady spojů. Jen v letošním prvním půlroce přibylo Českým drahám 2,2 milionu cestujících a ve srovnání s rokem 2010 využívá služby Českých drah ročně dokonce přes 17 milionů osob navíc.

Zlepšení čeká například na cestující mezi Prahou a západními Čechami. Nově pojede více přímých vlaků mezi Prahou a Klatovy a dochází také ke zrychlení těchto vlaků.

Drobné změny se chystají také v pojmenování vlaků. Dosavadní spoje Hradečan v trase Praha – Hradec Králové – Trutnov ponesou nově jméno Krakonoš a v jízdních řádech se tak výrazně odliší od spojů, které mají cílovou nebo výchozí stanici v Hradci Králové nebo v jiném místě.