Jednu z posledních možností svézt se vlakem taženým staršími typy lokomotiv mají železniční fanouškové a šotouši. Na jihu Čech přestanou jezdit mašiny přezdívané Pershing, Žehlička a Plecháč. Důvěrně známé jsou nejen pravidelným, ale i všem občasným cestujícím, jihočeské tratě brázdí už desítky let. Teď je čeká důchod a jen občasná výpomoc.

Jak uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský, v osobní dopravě se blíží konec starších řad lokomotiv. V Jihočeském kraji se z provozu stáhnou typy 163, 210 a 242. Souvisí to s modernizací a zavedením ETCS (European Train Control System), vlakového zabezpečovacího zařízení, které bude na rozdíl od těch dosavadních v celé Evropě jednotné.

„Lokomotivy řady 163 a 210 v příštím jízdním řádu už nebudou turnusovány a poslouží jen jako záloha a výpomoc při zvláštních akcích. Například jihočeská řada 210 bude do září nahrazena nově dodanou pěticí RegioPanterů. Staré lokomotivy pak poslouží už jen na záloze v Českých Budějovicích a v Plzni a také např. při zajištění dopravy účastníků hromadných akcí na lipenské lokálce a při podobných mimořádných výkonech," říká Petr Šťáhlavský k osudu Pershingů a Žehliček.

Podobné využití dostanou i další dosluhující elektrické lokomotivy „Poslední Plecháče řady 242 v počtu zhruba 12 kusů budou ještě příští rok dosluhovat v plzeňském depu na rychlíkové lince R11 z Plzně do Českých Budějovic a Jihlavy, na posilových výkonech nebo při zajištění sezónních vlaků na západě a jihu Čech. Vypomáhat jim bude také jediný provozní kus řady 263 s číslem 002. V roce 2026 už se s provozem těchto typů kromě mimořádných výkonů nepočítá."

Na jih Čech se naopak na čas podívá modernější lokomotivy přezdívané Emil Zátopek. Ty České dráhy na přelomu roku nadobro stáhnou z 1. koridoru z Prahy do Brna a dál na Slovensko a do Maďarska. „Příští rok ale ovládne řada 380 provoz na jihočeském koridoru z Prahy do Českých Budějovic a rakouského Lince. Následně se počítá s utlumením provozu v osobní dopravě Českých drah," doplňuje mluvčí.

V pravidelném provozu už v Jihočeském kraji slouží moderní regionální vlaky RegioFox. Lišky, jak se dvoučlánkovým motorovým jednotkám lidově říká, začaly jezdit dočasně na osobních vlacích na trati mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi. Od nového grafikonu v prosinci letošního roku bude cestující na jihu Čech vozit hned 7 RegioFoxů, obslouží Tábor, Písek a Strakonice. Cestujícím nabídnou vyšší komfort, Wi-Fi, klimatizace a zásuvky na dobíjení elektroniky jsou v nich samozřejmostí. Jsou bezbariérové, pohodlně se do nich vejdou jízdní kola, kočárky i invalidní vozíky. Za zmínku stojí i audiovizuální informační systém, ale také fakt, že je výrobce vybavil motory Rolls-Royce s možností využívat nejnovější generaci šetrných paliv HVO, představují tak jedny z nejekologičtějších dieselových vlaků v Evropě.

„Z nasazení nových motorových jednotek RegioFox mám velkou radost. Jsem přesvědčen, že tyhle moderní vlaky výrazně zlepší komfort a kvalitu cestování pro Jihočechy i pro návštěvníky našeho kraje. My pro to děláme maximum. Na podzim 2023 jsme s Českými drahami podepsali smlouvu, takže jsme k nám dostali na elektrifikované tratě RegioPantery a tohle je další krok, který jsme si s ČD předsevzali. Tímhle způsobem zajistíme, že na našich tratích budou jezdit ty nejmodernějšími vlaky. Jihočeši si je zaslouží, čekali na ně hodně dlouho," řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a dodal, že kraj platí za dopravní obslužnost víc než 1,9 miliardy korun ročně.

Právě o potřebě obnovovat vozový park na jihočeských železnicích diskutovali v dubnu i krajští zastupitelé. Dopravní výbor ústy své předsedkyně Petry Trambové žádal zvýšení standardů při cestování vlaky. „Máme obavy, aby tu nejezdily vyřazené soupravy z Rakouska. Je na místě využít opravené infrastruktury k nasazení novějších vlaků," zdůraznila. Hejtman Martin Kuba v diskusi sice připustil, že Ministerstvo dopravy ve výběrovém řízení na nový provoz neklade podmínku nové vozby, ale poukázal na plán postupného nahrazování starých souprav s tím, že České dráhy plánují jen letos na podzim a začátkem příštího roku uvést v kraji do provozu 52 nových vozů.