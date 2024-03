Budějovické nádraží krátce zavře příjezdovou halu, ochodila se podlaha

Je to měsíc a týden, co byla otevřena i zbývající část zrekonstruovaného vlakového nádraží v Českých Budějovicích, a to odjezdová hala. Ale pravý finiš stavebních prací přichází teprve nyní, jak už předem avizovala Správa železnic (SŽ).

Na českobudějovickém vlakovém nádraží ještě pokračují dokončovací stavební práce. Chystá se i nové parkoviště. | Video: Edwin Otta