Už letos na podzim chce mít Jihočeský kraj stavební povolení pro úplnou proměnu dolního areálu Nemocnice České Budějovice. Vzniknou tu byty i domov pro seniory.

Jihočeský kraj chystá v dolním areálu Nemocnice České Budějovice velkou přestavbu. | Video: Edwin Otta

Jihočeský hejtman Martin Kuba, náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová, generální ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek (zleva) při původním představení nového projektu.Zdroj: Radek ŠímaZdravotníci postupně opouštějí v Českých Budějovicích nemocniční areál mezi ulicemi Boženy Němcové a Generála Svobody a stěhují se do hlavního areálu v ulici Boženy Němcové. Dolní areál, který se vyprazdňuje, se má v příštích letech zcela proměnit. Podle hejtmana Martina Kuby už by mělo být na podzim k dispozici stavební povolení k přestavbě první části lokality. „Teď jsme ve fázi projekčních prací,“ říká Martin Kuba a dodává, že v roce 2025 by se mělo začít s realizací projektu.

Budova podél ulice Boženy Němcové se bude jen rekonstruovat, objekty v ulici Generály Svobody jsou určené k demolici a místo nich vzniknou zcela nové. Například domov pro seniory nebo zařízení s pobytem pro nemocné, kteří mají Alzheimerovu chorobu nebo roztroušenou sklerózu. Zároveň se budu stavět i byty. „V dolní části vznikne bytový dům, protože potřebujeme byty pro lékaře, sestřičky, učitele,“ doplňuje Martin Kuba s tím, že jde i o další profese, které kraj potřebuje pro svůj rozvoj.

Podle náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové byty se zdravotním a sociálním určením nabídnou dohromady přes 200 lůžek. A Lucie Kozlová zdůraznila, že už nyní spolupracují s architekty odborníci ze sociální i zdravotní oblasti. „Architekti mají k ruce odborníky, kteří se tomu věnují,“ říká Lucie Kozlová a dodává, že bude například možné projít skrz budovy z jednotlivých bytů například na rehabilitaci. V domě se zdravotními službami by totiž měl být třeba i bazén a veškeré další zázemí pro pacienty s výše uvedenými chorobami.

První část nových objektů by měla reálně být hotova v roce 2027.

Osmdesát klientů

Lucie Kozlová zdůraznila, že vybudováním areálu se prakticky vyřeší nedostatek lůžek pro seniory, se kterým se město České Budějovice aktuálně potýká. „V současnosti intenzivně hledáme umístění pro 80 akutních klientů, o které se rodiny opravdu nemohou postarat vlastními silami. A to vůbec nezmiňuji, kolik žádostí o umístění máme celkem,“ zdůraznila náměstkyně s tím, že kraj intenzivně připravuje další projekty v Jihočeském kraji, aby senioři nalezli nový domov co nejblíže svého současného bydliště. „Pracujeme také s demografickou křivkou vývoje stárnutí populace a chceme být do budoucna dobře připraveni,“ dodala Lucie Kozlová.