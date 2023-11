Plné ruce v práce mají v těchto dnech řemeslníci na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Už v sobotu se zde totiž v rámci Českobudějovického adventu znovu probudí k životu chaloupkové městečko. Letošní ročník nabídne mimo jiné nové stánky, pohádkový strom nebo silvestrovský a novoroční koncert.

Českobudějovický advent na náměstí Přemysla Otakara II. Ilustrační foto. | Foto: Externí autor.

„Naší myšlenkou je rozpumpovat život ve směru od kašny do všech stran. Vytvořit adventní městečko, které vás vtáhne, a náměstí mu dělá kulisu,“ přiblížil koncepci Rudolf Střítecký z pořádající agentury Art4promiton s tím, že cílem je mít nejhezčí adventní tržiště v republice.

Řemeslná ulička

Jak uvedla náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková, velký důraz letos kladli na skladbu sortimentu. „Chceme, aby byl více vánoční, aby zde bylo více řemeslníků,“ řekla. I proto v adventním městečku vznikla speciální řemeslná ulička, kde budou k dostání právě tyto unikátní výrobky. „Řešili jsme i stránky s občerstvením. Myslím, že vybraní nájemci posunou i v tomto sortimentu kvalitu zase o úroveň výše,“ uvedl Rudolf Střítecký.

Yvetta Simonová i Marie Rottrová zpestří advent v Českých Budějovicích

Nejvýraznější změnou jsou kompletně nové stánky. Výroby zhruba osmdesáti stánků, zvoničky a dalších věcí se ujala jihočeská rodinná firma Nema Dřevostavby. „Když jsme se dozvěděli, že jsme byli vybráni, abychom se na Českobudějovickém adventu podíleli, byl srpen, takže jsme si říkali, jak je to super a kolik máme času. Najednou se to ale začalo nabalovat, protože se nejednalo o jen pár stánků, ale o celé městečko. Zjistili jsme, že přestáváme tak trošku stíhat,“ vzpomínala na posledních několik měsíců obchodní ředitelka společnosti Eliška Janeček Nemravová. „Když jsme to řekli těm našim sto zaměstnancům a kamarádům, začalo se stávat, že nám naši kamarádi z okolních obcí a rodiny našich zaměstnanců chodili přes noc a o víkendech pomáhat. Minulou neděli jsme stáli ve výrobní hale s bráchou a koukali, protože tam byla třicítka kamarádů našich kamarádů. To pro nás mělo sílu,“ dodala.

Pohádkový strom i tvůrčí dílny

Jednou novinek, která zde vyrostla, je pohádkový strom. „Je trošku strašidelný, trošku tajemný. Je to stánek, který se jmenuje U Sněhurky a je soustředěn na dětského návštěvníka,“ vysvětloval Rudolf Střítecký.

Po roce se do výstavní síně českobudějovické radnice vrací tvůrčí dílny pro děti. Na náměstí pak 5. prosince opět zavítají obří andělé. „Město si nechalo vyrobit vlastní loutky. Jde o pět andělů o velikosti tři až čtyři a půl metru, kteří budou obcházet náměstí. Chybět nebude ani básnička ani videoprojekce. Loutky jsou nádherné, jejich hlasem bude znovu známá herečka Dana Verzichová,“ nastínila Zuzana Kudláčková další z novinek. Dodala, že náklady na adventní trhy se vyšplhají na zhruba 6,5 až 7 milionů korun v závislosti na cenách energií.

Do budoucna se počítá s rozšířením adventních akcí i do dalších částí města. „Za plně oprávněné považuji výtky obyvatel Rožnova nebo Máje ohledně toho, že by to všechno nemělo být jen o budějovickém náměstí. My si to uvědomujeme a do dalších let s tím počítáme. Letos budeme rozsvěcovat sedm stromů, vyhlašujeme soutěž o nejkrásněji nazdobená okna, balkony. Investovali jsme do vánoční výzdoby,“ poukázal náměstek primátorky Michal Šebek na další vánoční akce.„Připravené máme i jedno překvapení. To zatím nechci prozrazovat, ale věřím, že první adventní neděli bychom to mohli nejen místním ukázat,“ dodal.