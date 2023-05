Rada ČT ve středu 17. května vybrala aktuální pětici uchazečů o křeslo ředitele ČT. Šanci tedy stále má i bývalý šéf strakonické teplárny Pavel Hřídel.

Pavel Hřídel. | Foto: Deník/Petr Škotko

Krátce po zveřejnění aktuálních jmen poskytl Strakonickému deníku jako prvnímu exkluzivní rozhovor.

Co říkáte svému postupu do finálového kola?

Je to pro mě osobně obrovský úspěch. Přestože nemám zkušenosti z médií, tak rada ČT vyhodnotila mou osobu a předložené materiály jako vhodné k dalšímu postupu. Z toho mám pochopitelně radost, ale je to i velký závazek.



Kdy a proč jste se rozhodl kandidovat na ředitele ČT?

Rozhodl jsem se až na základě několika doporučení a po oznámení podmínek výběrového řízení. A taky si myslím, že Česká televize už potřebuje změnu.

Jak dlouho jste své rozhodnutí zvažoval?

Byla to vlastně otázka několika hodin.

Čím chcete ohromit nebo překvapit?

Nemyslím si, že generální ředitel má něčím překvapovat či ohromovat. Rád bych vrátil Českou televizi zpět lidem tak, aby plnila veřejnou službu, poskytovala kvalitní tvorbu a především objektivní a vyvážené zpravodajství. Jsem také proti zvyšování koncesionářských poplatků. Možná je otázkou spíše nastavení modelu výběru těchto poplatků, jež by měly garantovat nezávislost médií. Česká televize dnes hospodaří suverénně s největším rozpočtem v porovnání s ostatními televizemi a stále to podle některých není dost. Není někde chyba?

Jakou má podle vás ČT v současnosti pozici mezi médii v ČR? V čem je silná a kde má slabiny?

Pozice ČT na mediálním trhu je naprosto specifická právě tím, že plní úlohu danou zákonem. Komerční televize mají zcela jiný cíl. V tomto směru je Česká televize naprosto odlišná. To ovšem neznamená, že nemá být orientována na diváka nebo ignorovat efektivní hospodaření. Právě naopak. Příjmy z koncesionářských poplatků musí využívat hospodárně a poskytovat služby, které ostatní komerční televize neplní už ze své podstaty. Je třeba nadále podporovat silné programové stránky jako je původní tvorba, a naopak hledat oblasti, kde jsou rezervy. Například změnit přístup k hospodaření anebo zpravodajství, které postupně přestává plnit svou funkci nestrannosti a nezávislosti.

Jaké máte mediální zkušenosti?

Zkušenosti z mediální oblasti nemám, ale jak je vidět i z rozhodnutí Rady ČT o mém postupu, není to nutná či rozhodující podmínka. Asi budete souhlasit, že nejen dobrý lékař je ten správný kandidát na ředitele nemocnice. A tady je to stejné. Mám zkušenosti z vrcholných manažerských pozic v českých firmách i nadnárodních koncernech a zákonem regulované pracovní prostředí také znám. Navíc pracujete vždy s týmem odborníků. Česká televize je mediální špičkou v České republice a disponuje profesionály na manažerských i odborných pozicích. Jako vždy by to měla být práce týmu odborníků, kteří tam již nyní pracují, eventuálně můžete tým doplnit o nové schopné lidi.

Pozice ředitele ČT je i politická záležitost a vy jste vždy tvrdil, že nejste politik. Proto jste mohl téměř nerušeně tři roky pracovat jako krizový manažer strakonické teplárny, která za vašeho působení dosáhla významného zisku.

Tak je třeba říci, že v zákonu o Česká televizi je jasně řečeno, že ČT vykonává veřejnou službu, která má být nezisková a zároveň nezávislá na státu a politice, s maximální odpovědností směřující k veřejnosti. A právě protože nejsem navázán na žádnou z politických stran a neplním politická zadání, bude jednodušší plnit i poslání České televize právě v maximálním rozsahu. Stejně tak to bylo s teplárnou. Neplnil jsem žádné politické zadání, jen jsme plnili naše cíle zaměřené na efektivitu a hospodaření. Vzpomeňte si, že teplárna pod politickým vedením na konci roku 2018 oznámila zdražení téměř o 30 procent, aby eliminovala ztrátu téměř 90 milionů korun a krach. Navíc v hospodaření chybělo obrovské množství emisních povolenek. My jsme naopak vrátili cenu na původní hladinu a dokonce se později i zlevňovalo. Zvýšili jsme efektivitu provozu, začali opět investovat do technologií a nechali jsme novému nástupci (pozn. generální ředitel Ing. Pavel Bulant od 1.6.2023) obrovské množství emisních povolenek, které dnes nemusí nakupovat. To jsou pro teplárnu dnes obrovské úspory, jinak by cena tepla vystřelila ještě víc. V polovině května 2022 jsem odešel, politici převzali nad teplárnou opět moc. Začali úřadovat a řídit nového generálního ředitele. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem asi dva měsíce po odchodu v rozhovoru s vámi prohlásil, že teplárně hrozí scénář z roku 2018. Co následovalo? Zdražení tepla v celkové úrovní o 55 procent. Odhaduji, že i přes toto zdražení a rozpouštění námi natvořených rezerv, vykáže teplárna výsledek hospodaření pouze na úrovni kladné nuly. Je mi to líto, protože tohle se nemá stávat.

Lze ČT řídit jako teplárnu?

Nelze. To ale nejde ani holding (skupina firem), ve kterém působím dnes. Každá společnost má pochopitelně svá specifika a pravidla. Na druhé straně, ekonomiku neošidíš a principy jsou všude stejné. Takže z hlediska efektivity, úspor a vynaložených nákladů se všechny společnosti chovají velmi podobně.

Trochu snění. Jaký by byl váš první krok, pokud byste uspěl?

Pokud se to stane, tak budu postupovat stejně jako vždy. Zaměříme se na kontrolu výdajů a celkové hospodaření, současně na programovou skladbu a nákladovost výroby pořadů. V neposlední řadě také na vyváženost zpravodajství. V těchto oblastech jsou dle mého názoru největší rezervy.