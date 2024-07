Pozemek, jehož součástí je objekt bývalé pošty, nabízela společnost také městu Písek. Zastupitelé se možností odkoupení zabývali začátkem letošního roku. „Rozumím snaze shromažďovat majetek v takových lokalitách, ale my už ho máme tolik, že nevíme, co s ním," podotkl tehdy radní Luboš Průša. Místostarostka Petra Trambová poznamenala, že odkoupením nemovitosti by město v rámci řešení prostoru kolem Družby zamezilo možným spekulacím na zmaření budoucích plánů v lokalitě. Podle zastupitele Tomáše Posekaného má město sice majetku dost, nicméně právě tento prostor by se dal řešit jako možná varianta pro přestavbu například na ordinaci. Proti odkoupení se vyjádřil zastupitel Rudolf Tyll a většina jeho názor nakonec sdílela. Zastupitelé odkoupení bývalé pošty na Jihu neschválili.

Prázdný zůstává i po roce také prostor po bývalé poště na náměstí E. Beneše v Milevsku. Ten však nepatří poště, ale městu. „Jedná se o historickou velkou budovu, která potřebuje celkovou rekonstrukci. A jelikož to bude otázka desítek milionů, není to jen tak. Každopádně to budeme brzy řešit," nastínil starosta Milevska Ivan Radosta s tím, že v budově je využito několik bytů, ale nebytové prostory po poště jsou prázdné. Na místě je i varianta celý objekt prodat. „Pokud by se objevil dobrý kupec, který by měl s domem rozumný záměr a byl ochoten ho celý opravit, určitě je to možnost," uvedl starosta.

V Milevsku vzbudilo před rokem velkou vlnu nevole především původní rozhodnutí České pošty uzavřít pobočku na sídlišti v ulici J. A. Komenského, která je hlavní poštou, ač není v centru. Je zrekonstruovaná, bezbariérová a dá se u ní zaparkovat. Milevští byli touto volbou pošty zaskočeni, rozhořčeni a okamžitě se proti ní vedení město ohradilo. „Bylo by to velice nešťastné rozhodnutí. Pro lidi by samozřejmě bylo ideální, kdyby zůstaly obě pobočky, na druhou stranu chápu, že pošta byla ve ztrátě a musela to nějak řešit. Je dobře, že nakonec své původní rozhodnutí, o kterém tvrdí, že bylo administrativní chybou, přehodnotila," poznamenal Ivan Radosta. Lidé si podle něj v rámci možností zvykli a přijali, že funguje pouze jedna pobočka.

Česká pošta zrušila loni k 1. červenci v České republice tři sta poboček. Důvodem bylo snížení ztrát i efektivita služeb. Jak nyní uvedl mluvčí společnosti Matyáš Vitík, nezaznamenala Česká pošta v souvislosti s loňskou redukcí poboček žádný zásadní problém. „Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc," podotkl mluvčí.

K nedorozumění kolem rušení milevské pobočky uvedl, že se jednalo o administrativní záměnu dvou poboček. „Česká pošta po zjištění této skutečnosti stav napravila," zmínil Matyáš Vitík a doplnil, že k přetěžování zbylých poboček nedochází i vzhledem k tomu, že za posledních pět let se na poštách počet transakcí snížil o čtyřicet procent. „Nárazově se fronty tvořit můžou, ostatně jako v každé provozovně ve všech odvětvích. Nejedná se však o systémový problém, který by vznikl po rušení pošt," dodal s tím, že o dalším rušení pošt se vzhledem k platné legislativě neuvažuje.