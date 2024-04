/OBRAZEM/ Nádherné jarní počasí a příslib šestnáctikilometrového výšlapu vylákaly v sobotu 27. dubna do přírody České Kanady neuvěřitelných 1443 lidí.

Výšlapu Kanadský tulák 3 se zúčastnilo 1443 turistů. | Foto: Deník/Adam Hudec

Účastníci třetího výšlapu Kanadský tulák vyrazili z Kaprounu do Nové Bystřice, trasa měřila zhruba 16 kilometrů. Kromě parádní procházky českokanadskou přírodou na ně v cíli pochodu, v novobystřickém městském parku, čekalo slosování o ceny. Mezi ty hlavní patřil vyhlídkový let nad Českou Kanadou, poukaz do obchodu se sportovním vybavením nebo třeba třílitrová lahev hradeckého tuzemáku.

Akci pořádal Destinační management Česká Kanada.