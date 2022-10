Národní památkový ústav (NPÚ), který oblíbený pohádkový zámeček spravuje, avizoval, že ikonickou stavbu spadající do katastru Pluhova Žďáru považuje za prioritu. Celá nefunkční hráz z 16. století má být postupně podrobena průzkumu. Pak se dočká odstranění a vzniknout by měla nová včetně delšího mostu. Investici za několik desítek milionů chce NPÚ vyřešit, co nejrychleji.

Jak informoval kastelán zámku Tomáš Horyna na rekonstrukci by měl být použit dobový materiál, složení zeminy mají odhalit vrty i průzkum stávajícího objektu. Lze předpokládat, že během prací dojde k objevení nějakých technických artefaktů během archeologického průzkumu, což může realizaci zkomplikovat. "Hráz musí být kompletně zrekonstruována, tak že se vybuduje úplně nová," vysvětlil kastelán.

Větší most i přeliv

Nové rybniční přehrazení by mělo vypadat jako původní objekt. "Výjimkou však bude most, ten bude mnohem delší, vznikne tedy větší most i přelivová hrana, protože současný stav neodpovídá požadavků na stoletou vodu," upozornil správce renesanční památky.

Nová hráz bude odpovídat nejnovějším normám, ale zároveň zůstane zachován historický ráz i vzhled. "Jde o požadavek památkové péče, což možná bude pro vybranou stavební firmu obtížnější, ale za to bude mít zhotovitel větší prestiž," míní Tomáš Horyna.

Aktuálně je připravován projekt, který by měl být do konce roku maximálně ledna příštího roku uzavřen. "Ten by měl disponovat už i platným stavebním povolením, pak bude i zcela jasné kolik to bude přesně stát," dodal kastelán.

Hrubý odhad celkové investice do realizace hráze včetně mostu se pohybuje od 25 do 30 milionů korun. Pokud se podaří dodržet časový rámec a uzavřít projekt v termínu, hotovo by mohlo být už v roce 2024.

Klesla návštěvnost

Podle Horyny klesla na zámku i návštěvnost a množily se dotazy na stav rybníka i hráze. "Lidem samozřejmě chybí oblíbené lodičky. V sezoně denně chodilo i několik desítek dotazů týkajících se tohoto tématu, stejně tak jsem odbavoval až třicet telefonátů za stejným účelem. Návštěvníci vývoj sledují a odkládají návštěvu, až bude rybník opravený," zmínil.

I podle turistů schází právě projížďky na loďkách, které si lze vybavit třeba i z pohádky Zlatovláska z roku 1973 natáčené v kulisách zámku. „To mě dost mrzí, že si zde nelze půjčit pramici, protože během letošního babího léta by byla plavba kouzelnou tečkou za výletem,“ komentovala Jana Šmejkalová, která sem vyrazila s partnerem.

Její přítel Petr si pochvaloval zámeckou zahradu. „Ta je moc pěkná, hraje všemi barvami. Pohled na zámek je však trochu smutný. Je to ale lepší než loni, kdy byl rybník úplně bez vody. To jsme se procházeli po dně a uprostřed protékal jen potůček,“ porovnal.

Krátce ze zámku Návštěvníci renesanční památky mohli letos nově v sezoně obdivovat jedinečný strop zámecké jídelny, který zdobí štukatury Innocence Comety a fresky Giovanniho Tencally přibližně z roku 1670. Správci zámku upravili také pánskou ložnici a doplnili postel nebesy. Zámek je veřejnosti přístupný ještě do konce října o víkendech od 9:30 do 16 hodin a ve stejný čas také ve svátek 28. října.

Červená Lhota v roce 2018 s vodou a lodičkami…

