Jak informovala ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová, v 10. týdnu přibylo v Jihočeském kraji 139 nových případů černého kašle, za letošek bylo potvrzeno 496 případů. Výrazně nejvíce jich je mezi středoškoláky a staršími školními dětmi

Kašel. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Za prvních deset týdnů letošního roku zaznamenali jihočeští hygienici celkem 496 případů černého kašle (pertuse). V týdnu přibylo v Jihočeském kraji 139 nových případů.

„Za deset týdnů roku registrujeme v kraji 496 potvrzených případů pertuse, v končícím desátém týdnu jich přibylo 139. V předchozích letech byl výskyt černého kašle díky covidovým protiepidemickým opatřením minimální. V prvním letošním týdnu jsme zaznamenali 3 případy černého kašle, v sedmém byl týdenní přírůstek 62 nových případů a v končícím desátém je to již 139 nových případů za týden. Dynamika šíření roste přibližně od šestého kalendářního týdne a to především ve školních kolektivech středních škol a vyšších ročníků základních škol hlavně na Českobudějovicku. Oproti tomu nízký je výskyt mezi vysokoškoláky a předškoláky a též ve skupině seniorů nad 75 let. Mezi dětmi do jednoho roku, což je věková skupina, která je co do průběhu a následků nejzranitelnější, protože děti do tří měsíců nemohou být očkovány a základní očkování je ukončeno v jednom roce věku dítěte, registrujeme v Jihočeském kraji devět případů. Z toho tři nové přibyly v tomto týdnu. V souvislosti právě s nejmenšími dětmi i těmi, které se teprve narodí, proto apelujeme na těhotné, rodiče novorozenců a jejich blízké, aby se nechali přeočkovat, protože ochranné protilátky z očkování v dětství v čase postupně klesají a dospělí se stávají více vnímavými,“ říká ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

Nejvíce případů je na Budějovicku

„Co se týče okresů, k desátému týdnu bylo nejvíce - 225 případů – potvrzeno na Českobudějovicku. Na Jindřichohradecku bylo 94 případů, na Českokrumlovsku 55, na Prachaticku 50, na Strakonicku 30, na Táborsku 27 a na Písecku od začátku roku registrujeme 15 případů. Co se týče věkových skupin, výrazně nejvíce - 187 případů – bylo mezi studenty ve věkové skupině 15–19 let, mezi školními dětmi ve skupině 10-14 let jsme evidovali 87 případů a mezi mladšími školními dětmi 5-9 let to bylo 40 případů. Dvacet šest případů máme hlášeno mezi dětmi od jednoho do čtyř let a 9 případů mezi novorozenci a kojenci do jednoho roku věku. Co se týče dospělých věkových kategorií, nejvíce – 45 případů - máme hlášeno ve skupině 45 – 54 let a 35 ve skupině 35-44 let. Naopak mezi seniory ve skupině 75+ je 6 případů a mezi mladými lidmi ve věkové skupině 20 – 24 let je 9 případů,“ upřesňuje data z tento týden ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje MUDr. Hana Bendíková.