Zatímco virus vyvolávající infekce dýchacího či trávicího ústrojí ustupoval v roce 2022 do pozadí, hlavním faktorem ovlivňujícím nejen cenu obědů v restauračních zařízeních se stala válka na Ukrajině a události s ozbrojeným konfliktem spojené.

Nové meziroční porovnání opět přináší rekordy, které strávníky netěší a jejich peněženky rozhodně nešetří. Průměrná cena obědů se totiž v lednu 2023 podle výzkumu Sodexo vyšplhala v České republice na 181 Kč. Nejvyšší ceny jsou podle očekávání v Praze, ale také Jihočeský kraj už překonal průměr. S cenou 184 Kč se řadí do dražší poloviny srovnávací tabulky. Relativně nejlépe jsou na tom kraje Vysočina a Ústecký, kde se jí průměrně za 162 Kč.

Zdražování bylo větší, než si před rokem majitelé, provozovatelé nebo ekonomové mysleli, byť ho přepokládali. “Ještě nás nějaké zdražení čeká. Navýšíme ceny asi o deset korun,” shodovali se tehdy restauratéři v kontextu růstu nájmů a energií, nedostatku vhodné pracovní síly či zdražování základních surovin. Netušili však, že po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu dojde ke stržení laviny, extrémně vysoké inflaci a nárůstu cen všech vstupů, které jsou pro konečný produkt potřeba. Výsledná cena obědů oproti stejnému období roku 2022 tak není vyšší o deset korun, ale v některých případech i o čtyřicet či dokonce padesát.

Vývoj cen obědů v restauracích jsme v loňském roce uváděli na příkladu tradiční a známé klasiky, smaženém řízku s bramborem. Za tento pokrm jsme v závislosti na lokalitě a konkrétním podniku v Písku zaplatili mezi 135 a 150 korunami. Například oblíbená písecká restaurace U Reinerů ho nabízela za 139 korun. Nynější navýšení ceny na 189 Kč za porci o váze 200 g tak může působit jako velmi vysoké. Má však jednoduchý důvod. “Během koronaviru jsme nezdražovali,” řekl majitel Jiří Marek. Restaurace v Palackého sadech se snažila držet příznivé ceny i během pandemické doby a nutné zdražování ji tak zastihlo až s nástupem nové krize. Změna pak musela být mnohem razantnější.

Nutnosti zohlednit náklady neunikli ani ve stravovacích zařízeních v okolí někdejšího okresního města. Na menu Restaurace a sporthotelu v Milevsku byl před rokem řízek s přílohou za 126 korun. Nyní ho v denní nabídce lze najít za 154 Kč za 120 g vážící porci. V protivínské restauraci U Provazníka za smažený řízek z poledního menu, pokud je ten den v nabídce, zaplatíte 136 Kč. Před rokem to bylo 119 korun.

Další ukazatele dat, které společnost Sodexo zveřejnila, však hovoří o možném uklidnění situace. Růst průměrné ceny obědů v České republice totiž začíná výrazně zpomalovat. Od prosince 2022 do ledna 2023 došlo k navýšení pouze o 60 haléřů. Podobnou tendenci zpomalování vykazuje také inflace a pozitivně hovoří i poslední vývoj napříč světovými trhy. A co je povzbudivé, poklesy zaznamenáváme také u cen energií. Dopředu samozřejmě nelze nic tvrdit s určitostí, aktuální náznaky ale strávníky i majitele restaurací namlsávají, že by náklady na výrobu pokrmů a následně ceny pochutin na jídelních lístcích mohly být v současnosti na svých maximech.