Ceny energií na burzách se drží na rekordních, extrémně vysokých hodnotách velmi dlouhou dobu. "Velkoobchodní cena elektřiny, kterou nakupujeme pro naše zákazníky na burzách, za poslední rok stoupla dokonce trojnásobně, ale díky našemu zodpovědnému přístupu při nákupu elektřiny a plynu, kdy nakupujeme pro své stálé zákazníky energie průběžně a dopředu, jsme v E.ONu zatím nemuseli na rozdíl od řady jiných dodavatelů promítat tento letošní skokový nárůst cen do cen pro spotřebitele. Například ceny plynu pro zákazníky na standardních produktech jsme zvyšovali naposledy v listopadu roku 2018," říká mluvčí E.ONu Roman Šperňák.

"I my však musíme na vysoké nákupní ceny energií reagovat a částečně je zohlednit v našich cenících pro zákazníky. Můžeme však naše klienty ujistit, že současné vysoké ceny na burzách se do jejich ceníků promítnou jen částečně a rozhodně nikoli v plné výši. V průměru se standardní ceníky od ledna zvýší u elektřiny o 17 % a u plynu o 16 % z celkové ceny, kterou zákazníci za energie platí. Cena za dodávku je jen jednou z částí konečné ceny, kterou zákazník platí," doplnil Roman Šperňák.

Podle spotřeby

"Pro lepší představu uvádíme konkrétní příklady, jak se standardní ceníky od ledna změní. Například rodina, která bydlí v bytě a elektřinu má pro běžnou spotřebu (ročně odebere kolem 1,5 MWh), od ledna měsíčně zaplatí zhruba o 50 korun víc než dosud. Domácnosti s vyšší spotřebou, které elektřinou svítí a zároveň ji využívají i pro ohřev vody (při spotřebě do 5 MWh), si připlatí asi 300 korun měsíčně," nastínil Roman Šperňák.

Za vánoční šupináče si na sádkách zákazníci připlatí zhruba deset korun

"Zvyšování cen se samozřejmě netýká našich klientů, kteří mají produkty s fixovanou cenou, tam platí dohodnutá cena po celou dobu smlouvy a netýká se ani zákazníků, kteří k nám přecházejí z režimu DPI a sjednali si s námi fixovaný produkt na dva roky. Pokud budou mít zákazníci, kteří nemají fixované ceny zájem přejít na jiný produkt, který máme v nabídce, mohou se na nás s tímto požadavkem vždy obrátit," upozornil mluvčí E.ONu.

Energetický regulační úřad

Cena pro zákazníka se skládá z několika složek. Samotná cena energie je jen jednou z nich. Dále se platí třeba za elektroměr. "Co se týče distribuční složky ceny energií, tak tu určuje pro jednotlivé distribuční společnosti (ve skupině E.ON jde o distribuční společnost EG.D) Energetický regulační úřad," říká Roman Šperňák s tím, že podrobnosti lze najít na webu ERÚ.

Budějovická teplárna zdraží příští rok o osm procent

"V souvislosti s tím, jak se ve veřejném prostoru poslední rok téma zvyšování cen energií diskutuje, v kombinaci s aktuální situací na českém energetickém trhu, kdy muselo svou činnost ukončit několik dodavatelů energií, se lidé nyní mnohem více zajímají o možnosti, jak za energie ušetřit, jak se před vyššími náklady za energie chránit a jak být energeticky více soběstační. Například zájem o fotovoltaiky se u nás ve srovnání s loňským rokem zvýšil zhruba 6krát až 8krát," upozornil Roman Šperňák.

Od ledna bude tarify upravovat také společnost ČEZ. I pro ČEZ platí, že ale nebude zdražovat pro zákazníky s dlouhodobou fixací.

"Snažíme se, aby se současná situace na trhu s energiemi našich zákazníků dotkla co nejméně. ČEZ jako jediný dodavatel loni snížil plošně ceníky na dobu neurčitou u všech produktů a po celé ČR ceny a tyto ceny jsme se snažili držet co nejdéle. Energetický trh ale prochází obdobím, které nikdo nepamatuj a v tuhle chvíli nás už situace nutí situace některé ceníky zvýšit. Netýká se to zákazníků během fixace. Pro ty máme elektřinu nakoupenou a podmínky fixace dodržíme. Zákazníkům na dobu neurčitou ale v tuto chvíli musíme bohužel ceny zvýšit. Cena komodit, které potřebujeme k výrobě elektřiny, stoupla na extrémní úrovně. Rekordní jsou ceny plynu, rekordní jsou ceny uhlí a rekordní jsou i ceny emisní povolenky," uvedl mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

Bohemia Energy končí, dotkne se to i Jihočechů, dodávky zajistí určené firmy

Situace na energetickém trhu je nyní mimořádná. Řada malých dodavatelů zkrachovala, skončil ale i jeden z největších dodavatelů – Bohemia Energy. "Další z dodavatelů vypovídají zákazníkům smlouvy, a to i ty na dobu neurčitou. Ceny elektřiny na burzách, kde je musíme i my jako dodavatel nakupovat, jsou na historicky rekordních úrovních. Za poslední rok stouply o téměř 400 %, ze 40 eur za MWh na současných více než 150 eur za MWh," upozornil Roman Gazdík.

Nakupují dopředu

"ČEZ Prodej však v žádném případě nebude přenášet na zákazníky plný dopad aktuálních rekordních cen elektřiny na burze. Důvodem je naše dobrá strategie postupného nákupu elektřiny pro naše zákazníky během celého roku. To znamená, že jsme významnou část elektřiny pro naše zákazníky nakoupili předem za výhodnější ceny. Ke zdražení musíme bohužel přistoupit i my. Cena na faktuře pro nejběžnější sazbu se zvýší o asi 30 procent. Této situace litujeme, ale jde stále o nižší nárůst než u konkurence. Někteří dodavatelé zvýšili ceny i o více než o 100 procent, jiní se snaží dotlačit své zákazníky ke spekulativním produktům navázaným na burzu. U nás má zákazník jistotu stabilních dodávek a transparentních cen," říká Roman Gazdík.

Pro příklad mluvčí ČEZu uvedl, že průměrné zvýšení platby na faktuře na nejběžnějších sazbách bude asi 250 korun měsíčně. Roční platba za elektřinu se v tomto případě zvýší zhruba z 10 000 na 13 000 korun. "Když se ale zákazníci podívají na ceníky a porovnají je s naší konkurencí, tak jim každopádně vyjde, že ČEZ i nadále nabízí jeden z nejlepších ceníků na trhu a je výhodné u nás zůstat," dodal Roman Gazdík.

Fixované ceny

Velkoobchodní ceny elektřiny stouply pro všechny, zdražení se dotkne odpovídajícím způsobem i firem, které od ČEZu elektřinu nakupují. I ČEZ nabízí fixaci cen. "Nabízíme standardně fixované produkty na jeden až tři roky s tím, že nejvýhodnější je tříletý fix. Důvodem je to, že ceny elektřiny na další roky jsou nižší, což se promítá i do výhodnější ceny fixovaného produktu na tři roky. Delší fixaci nenabízíme a upřímně, pokud někdo nabízí například pětileté a delší fixace, je to prakticky vždy známkou nekalého jednání a snahy zamknout zákazníky na co nejdelší dobu do nevýhodného kontraktu. Na tak dlouho se elektřina nebo plyn pro běžné zákazníky nekupuje," vysvětluje Roman Gazdík.

Lednové zvýšení cen a režim takzvaného Dodavatele poslední instance s cenami, které platí pro tuto variantu, spolu nesouvisí. Ceníky v DPI jsou určovány na každý měsíc. "Jde o zákazníky, se kterými jsme nepočítali, a proto pro ně musíme koupit elektřinu teď, a to za současné extrémní ceny. Pro naše běžné zákazníky nakupujeme postupně, takže se jich náhlé výkyvy cen na burze nedotýkají. Když se naši zákazníci podívají na naše ceníky a porovnají je s naší konkurencí, tak jim každopádně vyjde, že ČEZ i nadále nabízí jeden z nejlepších ceníků na trhu a je výhodné u nás zůstat," uvedl Roman Gazdík.

V posledních týdnech v České republice hledá nového dodavatele energií za zkrachovalé firmy jako byla Bohemia Energy zhruba milion odběratelů. Dočasně mohou klienti využít takzvaný institut Dodavatele poslední instance. Ten je v určitém území ze zákona povinen zajisti na půl roku dodávku za zkrachovalou firmu. Není ale povinen dodržet cenu, kterou měl zákazník domluvenou se zkrachovalou firmou.