"Jde vlastně o loňský odložený ročník, který kvůli covidu neproběhl. Program je letos sestavený z ryze českých umělců. Máme tu přední soubory Cirk La Putyka nebo Losers Cirque Company," upřesnil dramaturg festivalu Radim Vizvári a dodal, že hlavním účelem celé akce je, aby divák viděl jedno velké představení plné zážitků a dojmů.

Akce se uskutečnila na čtyřech místech ve městě. Hlavním dějištěm bylo Žižkovo náměstí, umělci ale předváděli své kousky také na Tržním náměstí, náměstí Mikuláše z Husi a v Pražské ulici. Na programu se podílela minimálně stovka umělců z dvacítky produkcí.

Jeho součástí byly také nejrůznější dílny, například dílna divadelního líčení, žonglování nebo workshop s hudebními nástroji. Příchozí provázeli programem takzvaní Animáci. "Jsou tady chůdaři, klauni, žongléři i mimové. Je jich celkem osm a rozdávají letáky, informují o různých představeních a vyplňují zábavou pauzy mezi bloky," doplnil Radim Vizvári.

Lidé jsou podle něj hladoví po kultuře a ukazuje to i návštěvnost festivalu. "V pátek bylo úplně plné náměstí, přišla minimálně tisícovka lidí, myslím, že budeme během soboty na dvojnásobku. Přeje nám i počasí. Každou chvíli někdo volá a ptá se na program," chválil si Radim Vizvári.

Někteří návštěvníci města byli z komediantů v ulicích nejdříve trochu v rozpacích. Když se ale dozvěděli, o co jde, rádi se nechali vtáhnout do hry. "Potkali jsme tady pár umělců a vypadá to zajímavě, je to dobrý nápad. Určitě je to příjemné zpestření návštěvy města, i dětem se to líbí," okomentovala dění v táborských ulicích města paní Tereza, která s rodinou dorazila z Ledče nad Sázavou.

Mezinárodní festival Komedianti v ulicích vznikl už v roce 2011 a jde tak o jednu z tradičních akcí v Táboře. Všechna představení mohou lidé vidět a zažít zcela zdarma.