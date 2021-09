Záhon ve spodní části Komenského ulice vznikne v místech, kde se v současné době nacházejí nevhodné výsadby jehličnatých dřevin a tvarovaných keřů, a také na sousední ploše, kde roste lípa šoa, která byla vysazena k uctění památky obětí holokaustu. „V této lokalitě jsme vnímali potřebu nové a důstojné úpravy již delší dobu. Začátkem září jsme se na tom shodli i s vedením města,“ uvedl Ondřej Kofroň, koordinátor městské zeleně. Na tuto plochu budou umístěny nové stromy a vzniknou trvalkové záhony v obdobném složení jako na Bakalářích. Novinkou pak bude výsadba rostlin do písku, který lépe udržuje vlhkost a měl by tak snížit nároky na zálivku, ale i následné pletí.

V následujících týdnech budou jednotlivá stanoviště připravena pro výsadbu. Práce začnou odstraněním stávajících výsadeb, důkladným odplevelením a odtěžením staré zeminy. Do nového substrátu pak zahradníci vysází stromy a trvalky, které budou na závěr zamulčovány jemným vymývaným štěrkem.

V centru Písku vzniknou ještě letos na podzim dva nové trvalkové záhony. První bude ve spodní části Komenského ulice, při vstupu do Nerudovy, druhý pak na kruhovém objezdu na Fügnerově náměstí. Vhodná místa vybral odbor životního prostředí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.