Ceny pohonných hmot se v České republice opět dostaly na hranici čtyřiceti korun. Celorepublikový trend kopírují i čerpací stanice na Písecku. Kde natankujete nejlevněji a kde si naopak připlatíte?

Ceny pohonných hmot na Písecku se pohybují kolem čtyřiceti korun. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Ceny benzinu a nafty se v Písku a okolí pohybují kolem čtyřiceti korun za litr. Nejlevněji natankujete tradičně na čerpací stanici Tank ONO u Podolí I. Litr benzinu i nafty tady stojí shodně 38,90 koruny.

Přímo v Písku se drží pod hranicí čtyřicítky například EuroOil v ulici U Hřebčince (39,80,- za oboje) nebo Orlen a Shell, kde je shodná cena 39,90 koruny za benzin i naftu. Čtyřicet korun překročily například čerpací stanice MOL nebo Robin Oil. Stejně jsou na tom obě benzinky v Protivíně - Orlen a MOL. Na obou natankujete benzin i naftu za 40,50 koruny. Ceny Deník zjišťoval v pondělí 2. října dopoledne.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy se jedná o nejvyšší cenu nafty od začátku loňského prosince. Důvodem výrazného vzestupu cen pohonných hmot je především zdražující se ropa. „Cena severomořské ropy Brent, jež světu slouží jako referenční, za poslední měsíc poskočila o zhruba čtrnáct procent. Nyní se barel Brentu prodává za přibližně 93 dolarů," uvedl před pár dny Lukáš Kovanda s tím, že ke zdražování pohonných hmot u českých čerpacích stanic pak přispívá také oslabení koruny vůči dolaru.

Podle ekonomů bude zřejmě pokračovat trend zdražování ropy a tedy i cen pohonných hmot pro Českou republiku. V současné době jsou například rekordně nízké ceny paliv v sousedním Polsku, a to až o osm korun na litru levnější než u nás. Lidé zde pohonné hmoty ve velkém vykupují, protože se obávají, že dlouho tak nízko nezůstanou, ale také mají strach z nedostatku paliv. V současné době jsou totiž podle Lukáše Kovandy pohonné hmoty v Polsku nejlevnější z celé pevninské EU. Například v Bulharsku či Rumunsku se ceny pohybují kolem 35 korun, v Chorvatsku je to pak podobné jako u nás, v Rakousku stojí benzin přes 41 korun a nafta přes 43 korun a třeba v Německu, Francii či Itálii se pohybuje litr benzinu mezi 47 až 49 korunami a litr nafty od 45 do 48 korun. Ve Švédsku stojí aktuálně litr nafty dokonce přes 54 korun.