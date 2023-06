Vedení města mělo v plánu vyměnit umělý povrch lyžařského svahu na Hradišti. Nový by umožnil celoroční využití a udělal z Písku tréninkové středisko mládeže pro letní přípravu. Město získalo na nový povrch dotaci z Jihočeského kraje ve výši 2,7 milionu korun, milion je možné odečíst jako DPH a podíl města by tedy byl 2,3 milionu. Má to ale háček. Tato částka by stačila jen na zhruba jednu třetinu plochy svahu, což právě někteří kritizovali. „Když už, tak by se to mělo udělat pořádně, tedy celé," konstatoval zastupitel Miroslav Krejča. „Mělo by se to řešit koncepčně, mít vizi. Kdo to bude provozovat?" tázal se zastupitel Josef Knot.