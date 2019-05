Celodenní výlet do Tábora si děti z čimelické školky užily

Písek - V minulém týdnu se uskutečnil celodenní výlet dětí druhé a třetí třídy z mateřské školy v Čimelicích do Tábora. Po příjezdu do Tábora následoval krátký přesun do ZOO – Větrovy, kde na děti čekalo loutkové představení pohádky O štěstí.

Po pohádce proběhla prohlídka zoologické zahrady s průvodkyní, která ji s námi prošla celou a poskytla všem zajímavé informace o jednotlivých zvířatech. Po obědě nás autobus odvezl do Muzea čokolády a marcipánu, kde jsme se rozdělily na dvě skupiny. Předškoláci se vydali na prohlídku muzea, kde mohli vidět různé pohádkové bytosti, auta a panenky z marcipánu nebo z čokolády. V podzemí muzea navštívili „peklo“, které bylo natolik věrohodné, že některé děti vzaly nohy na ramena. Děti mladší třídy zamířily do dílničky muzea, kde si mohly z marcipánu tvořit dle vlastní fantazie nebo vykrajovat různé tvary. Lektorky dílniček dětem jednotlivé výrobky důkladně zabalily do celofánových sáčků a uložily do igelitových taštiček se jménem jednotlivých dětí. Poté se skupiny prohodily. Své výrobky si každý hrdě nesl do autobusu, který nás odvezl zpět k mateřince, kde už na děti čekali rodiče. I když nám na počátku výletu trochu zapršelo, děti si jej náramně užily a domů si přivezly spoustu nových zážitků. Jitka Nosková, MŠ Čimelice

Autor: Redakce