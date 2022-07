Plovárna má otevřeno denně od 9.30 do 19.30 hodin. Vstupné je stejné jako v minulém roce, tedy dospělý za celodenní vstupenku zaplatí 60 korun, dítě do 140 cm, senioři, TP a ZTP 40 korun a rodinné vstupné je 150 korun. Při příchodu po 16. hodině se částky snižují.

Pokud jde o občerstvení, tak například půllitr jedenáctistupňového piva stojí 34 korun, půllitr točené malinovky 40 korun a espresso si zde dáte za 43 korun.

Koupaliště ve Zvíkovském Podhradí, které od letošního roku provozuje místo obce soukromý nájemce, nabízí koupání ve velkém pětadvacetimetrovém bazénu, dětském bazénu se skluzavkou pro děti a brouzdališti pro nejmenší. Kromě koupání mohou návštěvníci areálu využít také tenisové hřiště, další víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dětské herní prvky. Samozřejmostí je možnost občerstvení v místním bufetu. Například za půllitr piva jedenáctky zaplatíte 32 korun, za půllitr točené malinovky nebo kofoly 28 korun a espresso stojí 38 korun. Párek v rohlíku tady můžete mít za 35 korun, hranolky za 45 korun a třeba pizzu za 95 korun.

Sprejer si vybral obytný vůz a na okno nakreslil hanlivý kosočtverec

Pokud počasí dovolí, zvíkovské koupaliště je otevřené denně od 10 do 19 hodin. Dospělí zaplatí za celodenní vstup 90 Kč (po 16. hodině 55 Kč), děti do 120 cm a ZTP 55 Kč (po 16. hodině 35 Kč) a děti do 2 let mají vstup zdarma. Možné je zakoupit také několik variant rodinných vstupenek.

Venkovní bazény má k dispozici také Milevsko. Kromě velkého a malého bazénu a brouzdaliště je v areálu možnost zahrát si beach volejbal v písku nebo tenis, badminton či nohejbal na zpevněném povrchu. Nechybí tady ani herní prvky pro děti, jako jsou hrad, trampolína, pískoviště nebo pérové houpačky. Během července a srpna je areál otevřený ve všední dny od 10 do 20 hodin a o víkendech od 9 do 20 hodin. Celodenní vstupné pro dospělé je 80 korun, mládež do 21 let a senioři to mají za 50 korun, děti od 6 do 15 let za 40 korun a mladší za korunu. Snížené vstupné je pak po 15. hodině. Bazén nabízí i různé varianty rodinného a skupinového vstupu a permanentek.

U Podolska stále trvá zákaz koupání, Staňkovský dostal čtyřku

Za koupáním je možné vyjet také za hranice okresu. Nedaleké venkovní areály jsou například v Týně nad Vltavou nebo Hluboké nad Vltavou. Koupaliště v Týně, jehož prázdninový provoz bohužel negativně ovlivnily vydatné deště na konci června, stojí pro dospělého na celý den sto korun, děti od 4 do 15 let to mají za 80 korun.

Cena koupání v Hluboké nad Vltavou je stejná jako loni, tedy 100 korun za dospělého, 10 korun za dítě do 6 let a 50 korun za dítě od 6 do 15 let. Celosezonní permanentka tady stojí dospělého 500 a dítě 200 korun.

Z jídel je v nabídce třeba párek v rohlíku za 30 korun nebo pizza za 150 korun. Pivo v plechovce vyjde 12° na 40 korun a 10° na 35 korun.

Navštívit můžete také venkovní areál strakonického bazénu na Křemelce. Například rodinné vstupné tady během prázdnin vyjde na 260 korun.