„Objednací doba se zkrátila ze čtyř až sedmi dnů v průměru na 3 - 4 dny v Prachaticích a Písku a na dva dny při dvanáctihodinové směně v Jindřichově Hradci. V táborské a strakonické nemocnici se nyní čeká dva až tři dny,“ informovala Zuzana Roithová s tím, že objednávkový systém v odběrových místech českobudějovické nemocnice umožňuje termíny maximálně za 5 – 7 dnů. „Po přidání dalšího týmu se objednávalo do dvou dnů, ale víme, že se termíny opět rychle zaplní a situace s delším čekáním se bude opakovat,“ uvedla krajská koordinátorka a předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic.

Denně se v Jihočeském kraji vyšetří kolem dvou až tří tisíc lidí. V provozu je devět odběrových míst, a to ve všech nemocnicích plus v Budějovicích navíc mobilní odběrové místo a drive-in. Kromě toho funguje ještě šest soukromých laboratoří. Od konce září se však infekce šíří takovým způsobem, že požadavky na odběry překročily kapacity prakticky všech odběrových míst v republice. „Důsledkem bylo nejen prodloužení doby na objednání, ale v Budějovicích i dopravní kolaps v okolí nemocnice, kdy lidé neměli ani kde zaparkovat. Policie nemohla auta nikam odklánět, protože stála v řadě několik kilometrů dlouhé a ucpala několik křižovatek,“ popsala nedávnou situaci Zuzana Roithová. Řešením bylo zřízení odběrového místa na letišti v Plané u Českých Budějovic pro odběry z auta. Odběrové místo v nemocnici posílil další tým.

Přesto se fronty neztenčují. Přicházejí lidé objednaní i bez objednání. Situaci komplikují také zájemci z jiných krajů, kteří se nechávají testovat na jihu. Především ve Středočeském kraji, na Vysočině a v Pardubickém kraji jsou kapacity odběrových míst nedostatečné. „V přepočtu na počet obyvatel se v Jihočeském kraji vyšetří dvakrát více lidí než ve Středočeském kraji a zhruba o třetinu více než na Vysočině a v Pardubickém kraji,“ uvedla Zuzana Roithová s tím, že také lidé z Prahy často využívají především drive-in místo na letišti při cestě na chalupu. „Pokud by v sousedních krajích postupovali jako u nás, čekací doby pro Jihočechy by se mohly dostat na jeden až dva dny,“ dodala krajská koordinátorka.

Podle Zuzany Roithové by pomohlo, kdyby soukromé laboratoře rozšířily podstatně své kapacity a poskytovaly službu i o víkendech a svátcích. Soukromá laboratoř Nextclinics, která má odběrové místo na Výstavišti v Českých Budějovicích, testuje od pondělí do čtvrtka. O víkendu případně zpracovává vzorky, které nestihne ve všední dny. Denně tu otestují zhruba tři sta lidí. Mohou sem přijít samoplátci i pacienti indikovaní lékařem, objednaní i bez objednání. „Čekací doba na objednání je v současné době zhruba týden. Pokud lidé přijdou bez objednání, musí počítat s tím, že budou čekat v průměru tak hodinu. Nejhorší je to ráno,“ poznamenala vedoucí odběrového místa Naďa Vaňová.

Odběrová místa v nemocnicích by potřebovala posílit o 13 dobrovolníků. Nemocnice je však potřebují i na jiná pracoviště. „Bez dobrovolníků to nepůjde vzhledem k nárůstu nemocných z řad zaměstnanců nemocnic . Jejich počty jsou v podstatě stejné jako počet hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích – blíží se pěti stům,“ podotkla Zuzana Roithová. Stále složitější je zajistit personál pro noční a víkendové služby, a to jak pro pacienty s onemocněním covid, tak pro péči o ty ostatní naléhavé případy. Potřební jsou proto především dobrovolníci se zdravotnickým vzděláním.

Pacienti se na testování mohou objednat sami, nebo prostřednictvím praktického lékaře, který vystaví žádanku.



K vyšetření mají přicházet lidé mezi 5. - 7. dnem od kontaktu s pozitivní osobou, nejpozději desátý den. Po celou dobu, tedy 10 dní, mají být v karanténně a pokud mají klinické příznaky, tak se karanténa prodlužuje až do 3. dne po jejich odeznění.