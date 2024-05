Prosklený nebytový prostor v Čechově ulici, který dlouhé roky fungoval jako fitness centrum, se rozhodlo město prodat. Chtělo za něj minimálně 15,7 milionu, avšak žádný zájemce se nepřihlásil. Zastupitelé řešili, co dál.

Prostor se nachází v domě zhruba uprostřed Čechovy ulice. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Poté, co se z prostoru přesunul nájemce se svým fitness centrem o ulici vedle, se město coby majitel rozhodlo pro prodej. Nebytový prostor v domě v Čechově ulici čp. 449 však za minimálně 15,7 milionu korun nikdo nechce. Písečtí zastupitelé tak na svém posledním jednání museli vyřešit, co dál. Nabízely se možnosti snížit cenu, prostor pronajmout nebo předělat na byty. Zvítězila poslední varianta.

K přestavění prostor o rozloze 386 metrů čtverečních na byty se přiklonila také Domovní a bytová správa Písek. „Město by se nemělo už dále podbízet snížením ceny, ale naopak prostor zhodnotit. Jde obecně o zajímavé místo, kde by bylo možné vybudovat nadstandardní bydlení pro další zájmy města. Jelikož je tento prostor obklopený bytovými jednotkami, nebude nejspíš problém s napojením sítí, ani budoucí kolaudací," uvádí DBS ve svém stanovisku.

Místo posilovny by měly vzniknout čtyři bytové jednotky, s čímž souhlasí také SVJ. Projekt nových bytů by měl kopírovat byty ve 3. nadzemním podlaží a bude zpracován v rámci projektové dokumentace revitalizace celého domu č.p. 449.

Zastupitelé se k této možnosti přiklonili a schválili s tím, že jak přesně by se pak s byty naložilo, budou ještě řešit. Padl i návrh, že by je město mohlo nabízet například novým zubařům či jiným lékařům, které chce přilákat do města.

Prostor byl zkolaudován jako fitness centrum, které zde také od roku 2002 fungovalo. Vystřídalo se zde několik provozovatelů, z nichž poslední se o prostory staral od roku 2014. V průběhu let čelil mimo jiné stížnostem některých obyvatel domu na hluk a otřesy z pádů činek. Posilovna přitom v domě byla dřív, než si mnozí majitelé koupili svůj byt. Před časem se posilovna přestěhovala jinam a tento prostor zůstal prázdný. Skládá se ze třinácti místností a dvou zón s místnostmi, které zahrnují hygienická zařízení. Velkou část plochy zabírá centrální prosklená místnost o celkové ploše 154 metrů čtverečních. K nebytové jednotce patří tři balkóny o celkové výměře 17 metrů čtverečních.