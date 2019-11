Ta sem přicestovala přímo od „protinožců“, tedy z Austrálie, z městečka Bonny Hills, z domu, odkud má jen pět minut na pláž. „Jsem tady od ledna, kdy je u nás teplo a začíná školní rok, který trvá kalendářní rok. Přijela jsem sem z tepla do zimy a byla to velká změna, ale pak jsem si zvykla,“ prozradila Cate.

Studuje na píseckém gymnáziu a bydlí v rodině ve Žďáru u Protivína. I když se snaží naučit česky, většinou se se spolužáky i v rodině domlouvá anglicky.

Nejen na Písecku, ale i na dalších místech v České republice se jí líbí především architektura. „Spolužáci mě provedli po Písku hned a pak jsem byla na výletech v Českém Krumlově, Praze, Třebíči a také na Šumavě, kde se mi moc líbilo. Byla jsem ráda, že tu byly v létě prázdniny. To byla zatím nejlepší část pobytu,“ konstatovala Cate. O prázdninách totiž stihla prostřednictvím Rotary klubu i výměnný kemp v Turecku a na druhém mezinárodním kempu byla v Táboře. Stihla také hudební festival v Ostravě a koncert v Praze, kde se setkala s dalšími dívkami ze zahraničí, které jsou také v Čechách na výměnném pobytu.

Protože má ráda architekturu, ráda by se ještě podívala do Karlových Varů a do Kutné Hory.

Cate by chtěla v budoucnu studovat film. Jejím nejoblíbenějším českým filmem je Anděl Páně. Když se dozvěděla, že je v Písku filmová škola a že je tam jeden učitel z Austrálie, byla nadšená. „Už mě školou provedl a pozval mě, že můžu navštívit nějakou hodinu,“ prozradila Cate.

Teď se těší na Vánoce a na to, že by mohly být na sněhu. „U nás je na Vánoce velké horko. Jsem nadšená, že je zažiji jinak. Určitě ochutnám i tradiční české jídlo – bramborový salát a kapra. Doma míváme většinou kuřecí maso. Neděláme žádné velké přípravy, tak si ráda vyzkouším i pečení cukroví,“ svěřila se Cate. Z českých jídel si nejvíc oblíbila svíčkovoua z moučníků štrúdl.

Protože u nich neslaví Mikuláše, bude zdejší Mikulášká nadílka její premiérou. Jak se jí bude líbit, se teprve ukáže. Zažila tady už Velikonoce, které jsou podle nís těmi u nich velmi rozdílné. „Míváme jen čokoládová vajíčka, ale hlavně nemáme žádnou pomlázku. Ta mě hodně překvapila, ta se mi moc nelíbila,“ řekla Cate, která zůstane na Písecku až do ledna.