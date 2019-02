Milevsko - Do budovy čp. 95 vedle staré radnice se přemístí odbor právních služeb, přestupků a kontroly ze Sažinovy ulice.

Milevská radnice. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Rekonstrukce budovy čp. 95 a části zvýšeného přízemí staré radnicev Milevsku se chýlí ke konci. Souvisí s tím i pondělní uzavření odboru sociálních věcí. Podle informací tajemnice městského úřadu Vladimíry Štorkové je důvodem dokončování nového topení. Vzhledem k mrazivému počasí by se prostory zmíněného odboru nestihly do pondělního rána vyhřát.

Rekonstrukce

Úprava prostor přízemí čp. 95 a bývalé podatelny a pokladny na nové kanceláře, vybudování kuchyňky a sociálního zařízení, výměna topenía další práce budou stát celkem zhruba 3,2 milionu korun.

Zrušili tu současný neúsporný systém vytápěnía o víkendu byl napojený nový okruh včetně sedmi nových kanceláří v přízemív budově čp. 95, dvou nových kanceláří ve zvýšeném přízemí staré radnice, kde dříve bývala podatelna a pokladna, sociálního zařízení a nové kuchyňky. Ty budou sloužit i pro úředníky v čp. 95.

„Vše by mělo být hotové do konce ledna. Úpravy prostor ve staré radnici se trošku zdržely kvůli požadavkům památkářů,“ doplnila Vladimíra Štorková. Stěhování začne v únoru.

Do nových kanceláří v čp. 95 se v průběhu února přestěhuje odbor právních služeb, přestupků a kontroly, který dosud sídlí v Sažinově ulici. „Tam se alespoň ostatním úředníkům uvolní prostory. Dosud jsou tam všichni velmi natěsnalí,“ vysvětlila tajemnice městského úřadu Vladimíra Štorková.

Do jedné nové kanceláře ve zvýšeném přízemí staré radnice se přestěhuje tajemnice a do druhé vedoucí odboru kanceláře úřadu Ivana Peterková. Před stěhováním se ještě musí kanceláře vybavit nábytkem.

Stavební úpravy v obou budovách dělá firma ROBRO. S ní město uzavřelo smlouvu na cenu ve výši téměř 3,08 milionu korun bez DPH. Práce se ale prodražily o téměř 130 tisíc korun. „Při stavebních úpravách se postupně ukázalo, že některé práce vyšly levněji, protože to bylo v lepším stavu, než se očekávalo a naopak něco bylo v horším stavu, tedy dražší,“ vysvětlil vedoucí milevského odboru investic a správy majetku David Lukeš. Díky zachování části kazetového podhledu ve staré radnici se ušetřilo například 22 tisíc korun, ale přidání světel do kanceláří stálo o 30 tisíc korun víc. Dalších 20 tisíc korun stála výměna radiátorů, které původně měly být zachované. Ukázalo se ale, že by to nebylo vhodné.