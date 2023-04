Vesnička Lom na Táborsku se opět stala dějištěm čarodějného sletu. Většina babic už je na stanovištích, letošní novinkou je dvouhlavá čarodějnice či letecká pošta. Novodobá tradice místních zůstává zachována i s novým vedením obce. To má na čarodějnice úzkou vazbu.

Čarodějnice v Lomu si otevřely leteckou poštu. Sabat zde mají pojedenácté | Video: Lenka Pospíšilová

Letos Lomští již pojedenácté zdobí své domy a předzahrádky modely čarodějnic. Postarším návštěvnicím nechybí doplňky jako košťata, pavouci, hadi, ještěrky. Jedna přímo na plotě vaří pro zájemce lektvar mládí.

Nová čarodějná pošta

Na návsi pak glosují současnou situaci kolem České pošty, zde vznikl perfektní fotokoutek zrušené čarodějné pobočky s logem, razítkem i složenkou. Směrem na Tábor pak u rozvodny elektriky poštovnu nahradila nová lomská letecká pošta. Místní pracovnice má speciální koště značky Kulový blesk 001 vybavené pro přepravu listovních i balíkových zásilek. „Doručovací služby všeho druhu. Dnes podáte, letem světem dodáme. Od 1. května dovolená, letíme s holkama někam za teplem,“ hlásí odpovědná vedoucí Apolena Zlopočasná.

Nejděsivější vesnička v republice. Čarodějnice obsadily Lom u Tábora už podesáté

Zajímavou tradici zde před lety založil bývalý starosta Jan Dafčík s manželkou. „Bydleli jsme v Olomouci, první čarodějnici jsme vytvořili se švagrem, abychom postrašili děti. Tam se to nechytlo, ale když jsme se přestěhovali do jižních Čech, tak jsem to zkusil znovu,“ přibližuje.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Od podzimních komunálních voleb převzala „vládu“ nad vsí žena. Současná starostka Petra Nováková se rozhodla milý zvyk zachovat a společně s místními obyvateli v něm pokračovat. „Stále tradici držíme, čarodějnice se vracejí samy, neubývají. Někteří tvůrci jsou kreativní, a tak jsou postavy obměněné, jinde potkáte staré dobré známé tváře,“ popisuje.

Dvojhlavá návštěva

Poprvé přiletěla dvojhlavá čarodějnice. „Ta je moc pěkná, poznáte ji na první pohled a v noci jí dokonce svítí všechny čtyři oči,“ popisuje Petra Nováková. Netradiční jsou podle ní i proutěné babice. „Ty jsou letos hned dvě a jsou moc pěkné,“ dodává.

Čarodějnice v Lomu vaří lektvar proti covid-19. Sabat navzdory opatřením bude

Na Filipojakubskou noc se zde chystají samozřejmě i oslavy pro děti. „V pět hodin se sejdeme na návsi na čarodějnickou hodinku, připravili jsme pro ně strašidelné hry a medaile. Kostýmy jsou vítané, protože je v plánu i společné focení,“ naznačuje starostka.

Jedna shoří na hranici

Následuje průvod k lesíku. „Tam bude přichystaná hranice, kde upálíme jednu z našich obecních čarodějnic vytvořenou speciálně pro pálení,“ podotýká s tím, že rozhodně nepůjde o „krasavici“ z tradiční instalace. „Dáme si také nějaký čarodějnický nápoj i pokrm,“ říká Nováková.

Čarodějnice v Lomu vaří lektvar proti covid-19. Sabat navzdory opatřením bude

Pokud o víkendu bude hezké počasí, rozhodně doporučuje s dětmi návštěvu strašidelného Lomu. „Myslím, že už je většina členek čarodějného sabatu na místech, když bude pěkná sobota, tak je to ideální výlet,“ míní.

Živá čarodějnice

Závěrem také prozrazuje, že sama se narodila 30. dubna. „U nás doma mi říkají, že je to vtipné, když jsem zrovna já starostka a narodila jsem se na čarodějnice,“ směje se. „Přišel s tím můj brácha, že tak už má Lom za starostku čarodějnici opravdovou, že to se opravdu neplánovaně povedlo,“ doplňuje.