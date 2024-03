Po příletu druhého do páru následuje krátké oťukávání a pak páření. Deset dnů od prvního páření už může být v hnízdě snůška, ze které se přibližně po 30 dnech vylíhnou mláďata. Na jihu Čech už první čápi na vejcích sedí. Potvrzeno to mají ornitologové podle Martina Kulhavého pro Netolice nebo Strunkovice nad Blanicí. Není bez zajímavosti, že do mapy hnízd může přílet čápů i dění na hnízdě zaznamenat každý zájemce.

Do hnízda v Sedlci na Budějovicku se vrátil čáp už koncem února. Jde o první letošní pozorování v kraji. Zastihli jsme ho v neděli 18. února.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

V jižních Čechách se střetávají dvě migrační trasy. Jedni čápi přilétají ze západu, kde jich hodně zimuje ve Španělsku (někteří na skládce u Barcelony) a další pak v Africe. Další migrační větev - východní - má zimoviště také v Africe, Čadu nebo dokonce až v Jihoafrické republice. Trasa vede z Afriky přes Súdán a Egypt. Dále pak kolem Středozemního moře na Balkán a do střední Evropy. Hlavní část zástupců této větve je právě na tahu. „Teď jsou v Sýrii a Turecku,“ říká Martin Kulhavý. Samci se vydávají na cestu první, samice následují. První páry ale už jsou na jihu Čech kompletní.

Pár už je také na komínu u zahradnictví v Hluboké nad Vltavou. „Každoročně je to velká radost, když přiletí čápi,“ říká starosta Tomáš Jirsa. „Celou zimu jsme na ně čekali. Čápi jsou radost a hlavně, když nesou děti,“ usmívá se Tomáš Jirsa.

Tomu neuvěříte. Dvě čapí holky v Chýnově spolu vyvádí mladé

Přílet čápů do regionu zhruba odpovídá jiným rokům. O úspěšnosti vyvádění mláďat může rozhodnout i jen pár dnů, dopředu to ale nikdo nemůže odhadnout. „Když se líhnou mladí, jsou hlavní nevýhodou deště,“ říká Martin Kulhavý a dodává, že jsou v tom období časté. Když má pár štěstí, mladé vyvede. Když má smůlu, může déšť mláďata zahubit. Ve Vodňanech loni čápi o mladé přišli, v Netolicích, kde snesla samice vejce o týden později, vyvedli pět mláďat.

Do hnízda v Sedlci na Budějovicku se vrátil čáp bílý už v únoru. Jde o první letošní pozorování v kraji. Zastihli jsme ho v neděli 18. února.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Spolupracovníkem ornitologů se při sledování hnízd může stát každý příznivec přírody. Stačí si najít na internetu adresu čapí hnízda, o kterou se stará Česká společnost ornitologická. Najde se tam mapa hnízd, která jsou označena černou (zatím letos nekontrolována), bílou (při kontrole tam čápi ještě nebyli) nebo modrou barvou (už zaznamenán přílet). K zapsání dalšího pozorování stačí uvést jméno a mailovou adresu. Sám Martin Kulhavý se věnuje pozorování čápů od mládí. „Začal jsem v 80. letech na základní škole v Roudnici nad Labem, kde jsem chodil do kroužku, který vedl profesor Chvapil,“ zmínil Martin Kulhavý a vyzdvihl, že Stanislav Chvapil vede i dnes mapování čápů. Pod hlavičkou Základní organizace České společnosti ornitologické Ciconia (latinské rodové označení čápa) se stará skupina dobrovolníků o sledování elegantních černobílých ptáků v celé republice.