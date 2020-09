Prodat, zbourat, opravit, nebo pronajmout. To byly čtyři možnosti, jak naložit s bývalou ubytovnou v Purkraticích. Písečtí zastupitelé na svém čtvrtečním jednání zvolili možnost poslední – areál pronajmout. K tomu přispěla i aktuální informace místostarostky Petry Trambové o případném zájemci. „Přišla nám žádost na dlouhodobý pronájem. Proto bych se klonila k pronájmu, který nám navíc dává možnost regulovat využití objektu,“ uvedla s tím, že zájemce by zde chtěl provozovat drobnou řemeslnou výrobu.

Podobný názor sdíleli i ostatní. „Jelikož nejsme schopni ovlivnit, co tam bude, když to prodáme, přikláním se k pronájmu,“ poznamenal zastupitel Jiří Hořánek. Rozhodnutí kvitovala i Lenka Nádějová, která se vyjádřila za osadní výbor Purkratice. „Dlouhodobý pronájem je pro nás přijatelnější než prodej,“ zmínila s žádostí osadního výboru o vyčlenění malého prostoru, kde by se mohli místní scházet.

Do konce září má areál v pronájmu nezisková organizace Naděje, která ho využívala jako ubytování pro sociálně slabé. Řada budov je v tak špatném stavu, že je město dál pronajímat nebude. Nejprve nechá udělat stavebně technický průzkum a určí, které objekty pronajme. Pak vypíše výběrové řízení. V ideálním případě bude hledat jednoho zájemce pro celý areál.