Bývalou léčebnu v Píseckých horách zkusí město znovu prodat

Bývalá léčebna U Honzíčka v Písku stále hledá využití. Radnice se jí už několik let neúspěšně pokouší prodat. Hlavními důvody, proč se to zatím nepodařilo, byly velké investice do chátrajícího komplexu a také omezená možnost využití.

Bývalá léčebna U Honzíčka. | Foto: Petra Trambová

"Zastupitelé rozhodli o tom, že budou objekt léčebny aktivně nabízet na realitních webech," dodává místostarostka Petra Trambová s tím, že objekt bude možné využít i pro komerční účely. V nabídce realitních kanceláří by se bývalá léčebna měla objevit přibližně do měsíce. Cena objektu bývalé léčebny se během let několikrát změnila. Původně chtěla písecká radnice za budovu 6 milionů, v současné době už je to podle slov místostarosty Petra Hladíka o necelé tři miliony více. "Došlo ke změně územního plánu, kdy je volnější možnost využití objektu. Podle znaleckého posudku je cena je 8 735 000," upřesňuje. Budoucí majitel objektu ale bude muset své záměry přizpůsobit dispozicím budovy a požadavkům města. „Zastupitelstvo si vyhradilo pravomoc schvalovat závěrečnou kupní smlouvu a bude se tak do ní snažit včlenit i nějaké závazky vůči kupujícímu, aby skutečně budovu využíval k nějakém účelu, který bude předem daný a akceptovatelný,“ vysvětluje Petr Hladík. Objekt by byl podle něj vhodný například pro poskytování zdravotnických a sociálních služeb. Na jihu Čech udeřila ptačí chřipka. Podívejte se na boj s nákazou v roce 2017 Přečíst článek › Za dobu, po kterou město zkouší bývalou léčebnu prodat, se objevilo několik možných investorů, nakonec ale svůj zájem přehodnotili. „Jedním z limitů místa je dopravní obslužnost. Komunikace vedoucí k objektu je totiž úzká a nekapacitní, navíc do kopce. Pro typ zdravotně sociálního zařízení by to ale vyhovělo,“ dodává místostarosta Petr Hladík. Zastupitelé mají obavu především z toho, aby v objektu nevznikla například ubytovna. Bývalá léčebna U Honzíčka je prázdná od roku 2015. Psychiatrická nemocnice, která zde sídlila, se přestěhovala do nově zrekonstruovaného objektu v areálu bývalých Žižkových kasáren. Město opuštěný dům zařadilo do seznamu majetku určeného k prodeji. Budova mezitím pomalu chátrá.

Pomůžeme vašemu novoročnímu odhodlání. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k unikátnímu seriálu o hubnutí. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Jana Urbanová