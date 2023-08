Chátrající budova bývalé školy v Myšenci nebyla daleko od zbourání. Dneska v ní funguje sál pro místní, dva byty, má novou fasádu i okolí. Město plánuje v rekonstrukci objektu pokračovat.

Bývalá škola v Myšenci prokoukla. Vznikl tu sál pro místní i byty. | Foto: Archiv města

Historická budova školy v Myšenci byla dlouhé roky ve velmi špatném stavu a nebylo daleko k rozhodnutí ji zbourat. Město Protivín, pod které Myšenec spadá, se nakonec vydalo jinou cestou a objekt dává postupně dohromady. Zásadní zlom nastal podle starosty Jaromíra Hlaváče v roce 2021. „Tehdy jsme se dozvěděli, že provozovatel myšenecké hospody končí. Místní by tak neměli žádné místo pro setkávání. V té době za mnou přišli s nápadem, zda by nestálo za to využít k tomuto účelu právě přízemí bývalé školy," připomněl starosta s tím, že Myšenec je největší osadou spadající pod Protivín.

Město tak začalo s rekonstrukcí. Ještě v roce 2022 se udělalo přízemí objektu, kde mají lidé multifunkční místnost, ve které mohou posedět a setkávat se. V letošním roce následovala obnova historické fasády a vybudování dvou nových bytů. Oba už jsou podle starosty obsazeny místními lidmi. Upravilo se také okolí budovy včetně plotu.

Silnice ze Záhoří na Zvíkov bude uzavřená do konce září. Pouť ale v obci bude

V současné době jsou hotové zhruba dvě třetiny objektu a město chce dotáhnout i zbytek. „Pokud to naše ekonomická situace dovolí, chtěli bychom pokračovat příští rok. V přízemí by bylo technické zázemí pro místní, nahoře další dva byty," informoval Jaromír Hlaváč.

Výstavba nových bytů je podle starosty třeba. Situace s bydlením není stejně jako v jiných městech a obcích růžová, a to nejen kvůli situaci ve stavebnictví a výši hypoték. Pozemky vhodné k výstavbě město nemá. Městských bytů je 280, z čehož 70 je seniorských. Na každý uvolněný byt se přihlásí zhruba patnáct zájemců. Ceny nájemného jsou 45 korun za metr.