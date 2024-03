Lešení a stavební ruch obklopují už skoro rok budovu bývalé městské knihovny na Alšově náměstí v Písku. Uvnitř už se začínají rýsovat prostory pro městskou policii. Strážníci by se sem měli stěhovat na konci léta.

Rekonstrukce bývalé knihovny na Alšově náměstí. | Foto: MÚ Písek/Petra Měšťanová

Rekonstrukce historické budovy na Alšově náměstí začala loni v květnu. Město vyjde na 39 milionů korun bez daně. Do objektu, který sloužil ještě před lety jako městská knihovna, se koncem léta přestěhují písečtí strážníci. Jak uvedl starosta města Michal Čapek, většina nákladů je spojena se samotnou rekonstrukcí objektu, který byl už v nevyhovujícím stavu. „Naposledy byl opravován v sedmdesátých letech minulého století pro potřeby okresní knihovny. Od té doby dům procházel jen nezbytnou údržbou," poznamenal starosta s tím, že rekonstrukce kromě opravy střechy a fasády či výměny inženýrských sítí zahrnuje i sanaci domu proti vlhkosti. Budova bude též připojena na horkovod, který sem ještě během jara přivede Teplárna Písek.

V současné době už má objekt novou střešní krytinu, opravený krov i vyměněná okna. Uvnitř se mění inženýrské sítě a také se částečně upravuje dispozice, aby prostory vyhovovaly potřebám strážníků. „Už se rýsuje služebna, místnost pro obsluhu kamerového systému, zázemí pro strážníky nebo výslechová místnost. Práce postupují podle plánu, a tak bychom měli objekt přebírat během srpna,“ řekl starosta Michal Čapek při prohlídce budovy.

Městská policie sídlí od svého vzniku před více než 30 lety v domě v Komenského ulici. I přes úpravy v letech 2006 a 2007 budova současným potřebám strážníků nestačí. Městská policie má více strážníků než v době svých začátků a také její prostory musí vyhovovat stále přísnějším předpisům. V Komenského ulici chybí například prostory pro odpovídající zbrojní sklad, místnost pro dočasný záchyt podezřelých osob nebo místnost pro asistenci prevence kriminality, jak nastínil velitel městské policie Martin Macháček. „Potřebujeme také klimatizovanou místnost pro server městského kamerového systému nebo sklad technického materiálu,“ zmínil.

Přestavba současného sídla by strážníkům tolik potřebné prostory nezajistila, proto už před třemi lety zastupitelstvo schválilo rekonstrukci domu na Alšově náměstí a jeho využití pro městskou policii. „Optimistická varianta termínu stěhování do budovy na Alšově náměstí počítá se srpnem. Nejpozději bychom měli být přestěhováni do konce září,“ poznamenal Martin Macháček.

Měšťanský dům s empírovou fasádou byl postaven na základech raně gotického domu na přelomu 18. a 19. století. Jak připomněla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, objekt má cenné interiéry včetně konstrukcí a prvků, kterými jsou klenby, portály, a schodiště. Má empírové průčelí s bosáží, štukovými prvky a atikový štít. „Všechny historické prvky zůstanou v budově zachovány, ať už to jsou třeba kamenné portály, klenby nebo třeba starý trám v jedné z místností,“ dodala mluvčí.