Milevsko - Městské prostory na náměstí, které jsou upravené pro přijímání klientů, jsou v současné době prázdné.

Milevsko. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Letos svou pobočku v Milevsku zrušila Moneta Money Bank, která sídlila na náměstí E. Beneše v městských prostorách. Ty jsou evidované jako bytová jednotka. Zastupitelé na svém posledním jednání schválili vyhlášení záměru na prodej těchto prostor Stavebnímu bytovému družstvu (SBD) v Milevsku. To totiž podle místostarosty Michala Horka podalo žádost o odkoupení za cenu 1,06 milionu korun. „Před podáním žádosti byl na náklady bytového družstva vyhotovený znalecký posudek, kde byla stanovená obvyklá cena na 1,05 milionu korun,“ uvedl Michal Horek. Bytové družstvo poskytuje lidem služby spojené se správou nemovitostí. „Banka si prostor upravila pro práci s klienty a je mnohem reprezentativnější než náš stávající,“ uvedl místopředseda SBD Vratislav Novák. Zastupitel Zdeněk Herout připomněl, že by bylo pro město výhodnější prostory jen pronajmout. Podle starosty Ivana Radosty to není vyloučené. Zastupitelé prodej nemusí schválit.