Písek – Od čtvrtka 29. srpna je uzavřena Budovcova ulice, kam se posunuly práce na výměně parovodu za horkovod.

Na Bakaláře se řidiči dostanou ze Švantlovy ulice směrem do Kocínovy ulice, kde je dočasně obousměrný provoz. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

Na náměstí je možné se dostat Chelčického ulicí, křižovatka s ulicemi Komenského, Budějovická a Budovcova je průjezdná. Prostor Bakalářů a k němu přilehlé ulice budou po dobu uzavírky přístupné ze Švantlovy ulice směrem do Kocínovy ulice, kde je dočasně obousměrný provoz. Výjezd je možný pouze Kocínovou ulicí směrem k bazénu a dále do Hradišťské ulice. Obousměrná je i ulice Otakara Ševčíka. Tato etapa prací má trvat do konce listopadu.