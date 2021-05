Maturitní den na oddělení interny začíná už v šest hodin ráno. Studenti si vylosují pokoj s pacienty, o které se celé dopoledne budou starat. "Půjčí si pacientovu zdravotnickou dokumentaci, odkud si vypíší důležité údaje, jako je diagnóza a medikace. Poté začínají provádět různé výkony, například odběry krve. Starají se také o potřeby pacientů, hygienu, podávají stravu nebo měří fyziologické funkce,“ upřesňuje úkoly maturantek Petra Neumannová, třídní učitelka 4.A.

Nervozita u budoucích zdravotních sestřiček ale pracuje a nedaří se jim tak, jak by si představovaly. "Dneska jsem prováděla glykemii a aplikovala inzulin, ale moc se mi to nepovedlo, třásly se mi ruce. Umím to i lépe. Spala jsem na dnešek tři hodiny a ve čtyři už jsem vstávala," líčí Eliška Skálová, studentka čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent. Podobně na tom byla i její spolužačka Adéla Perntová. "Odběr krve byl zajímavý. Sice jsem se dostala do žíly, ale krev netekla, takže si to převzala paní učitelka a té už to šlo normálně. Tak jsem pánovi připravila alespoň pěknou náplast," směje se. Na práci maturantek vždy dohlíží pětičlenná komise složená z učitelek a odborníka z praxe, kterým bývá staniční sestra.

Mezi letošními maturanty je i budoucí zdravotní bratr. V ženském kolektivu se prý cítí dobře. "Je to výborná parta holek, ale někdy mi rozhovory s mužským pohlavím chybí a vím o ženských věcech víc, než bych chtěl," vtipkuje student Stanislav Vlach a dodává, že zdravotnictví pro něj byla jasná volba, které rozhodně nelituje.

Studenty střední zdravotnické školy po praktické části čeká v červnu ještě ústní maturita z ošetřovatelství a psychologie, která se už odehraje přímo ve škole.