Kromě rozpočtu na příští rok a dalších bodů mají v úterý zastupitelé jednat i o směně pozemků na bývalém cvičáku ve Čtyřech Dvorech. Město je potřebuje, aby mohlo rozšířit dnešní park a zřídit lávku k Vrbenským rybníkům, soukromý investor by pozemky využil pro obslužnou komunikaci k obchoďáku.

Kvůli koronaviru přijde jihočeská metropole o velkou část příjmů z daní. V konečném zúčtování roku 2020 by mělo podle náměstka primátora Petra Holického (ANO) chybět městské pokladně od státu z daní asi 270 milionů korun, ale zatím je to jen odhad. Původně Budějovice očekávaly přísun 1650 milionů. Městu se navíc propadnou třeba i příjmy z parkovného. Takže se rozhodně nepodaří dosáhnout původně plánované výše příjmů 2,62 miliardy. Radnice předpokládá, že výpadek v každém případě vyrovná. Aby nemusela omezit investice, použije rezervy z minulých let nebo úvěr.

Už v úterý 8. prosince 2020 přitom mají českobudějovičtí zastupitelé jednat o rozpočtu na příští rok a jihočeská metropole opět plánuje finanční výpomoc úvěru a rezerv. Aby se mohly dál chystat nebo už realizovat parkovací domy u Sportovní haly nebo u Dynama, revitalizovat park v Dukelské ulici či rekonstruovat KD Slavie a Dům umění. Na investice a jejich přípravu by mělo být vydáno 705 milionů korun. Často se jedná o akce, u kterých se počítá se ziskem evropských dotací. „Investice teď brzdit nechceme, i když tempo rozvoje v budoucnu ovlivněno bude,“ říká k návrhu rozpočtu Petr Holický a připouští, že někde se škrtat bude. Například běžné výdaje.

Kvůli všeobecné nejistotě ohledně finančních dopadů koronaviru však asi bude zítřejší jednání o rozpočtu v mnohém neobvyklé. Například Petr Maroš z opoziční ODS předpokládá, že se zastupitelé k městským financím ještě důkladně vrátí příští rok. „Jsme připraveni rozpočet podpořit. U příjmů je to složité. Nikdo neví, jak se budou vyvíjet,“ říká Petr Maroš, ale s tím, že se bude třeba ptát na možnosti úspor v běžných výdajích. V březnu by se pak mělo jednat podle Petra Maroše o revizi rozpočtu podle aktuálního vývoje.

Od státu přitom v posledních letech město dostávalo stále víc peněz z takzvaných sdílených daní. Příznivou křivku daňových příjmů zlomil koronavirus. V roce 2018 získaly České Budějovice od státu jako podíl ze zmíněných daní částku 1437 milionů korun. V roce 2019 to bylo už 1562 milionů a v roce 2020 se počítalo se sumou 1648 milionů. Příjem ze sdílených daní je pro rozpočet zásadní položkou. Výdaje Českých Budějovic se letos plánovaly celkově ve výši 2,62 miliardy.

V polovině letošního roku byl ale rozpočet upraven s ohledem na vliv koronaviru a předpokládané příjmy ze sdílených daní se propadly už jen na 1381 milionů korun. Petr Holický navíc varuje, že to nebudou jediné příjmy, které budou městské pokladně chybět. „Přesné součty teď nemám po ruce a stejně se budou měnit vlivem podzimního nouzového stavu. Propady budou jistě na příjmech ze sportovních zařízení města, parkovného, pronájmu městských nemovitostí,“ uvádí příklady Petr Holický.

Na opačné straně než příjmy jsou výdaje. Mezi výdaje města patří vedle investic i běžné čili vlastně provozní výdaje - to je třeba hrazení ztráty z provozu MHD, které mělo letos činit víc než 250 milionů korun.