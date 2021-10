Bezbariérový prostor má nabídnout i malá divadelní představení. Finance na samotnou rekonstrukci chce město získat z dotačního programu IROP, kde by bylo možné dostat až 80% z uznatelných nákladů.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy chce mít město v prvním nebo druhém čtvrtletí příštího roku hotovou projektovou dokumentaci pro stavební práce. Vypracovat ji má vítěz architektonické soutěže na rekonstrukci objektu studio Malý Chmel, jehož členové působí v Praze, Brně nebo Českých Budějovicích společně s partnerskou firmou AFF Architekten z Berlína. Projekt bez daně by měl vyjít na více než 50 milionů korun.

Hlavní změnou bude pobytová terasa na úrovni střechy. "Kdybyste nechtěli navštívit galerii, můžete na střechu," naznačuje ideu, kterou město chce vtělit do projektu Juraj Thoma. "Bude tam amfiteátr i pro malá divadelní představení," dodává Juraj Thoma. Náměstek primátora vysvětlil, že vítězný návrh počítal původně jen se střešními okny, ne s terasou, ale město v rámci dalších jednání na tomto doplnění trvalo.

Terasa má být bezbariérová, v budově už dnes slouží výtah, takže nový prostor bude maximálně přístupný. Finance na samotnou rekonstrukci chce město získat z dotačního programu IROP, kde by bylo možné dostat až 80% z uznatelných nákladů.

České Budějovice chystají i další velkou rekonstrukci kulturního stánku v centru. Konkrétně KD Slavie. Akce za přibližně půl miliardy korun by měla začít do konce roku 2022. I v tomto případě chce město získat dotaci z programu IROP, možná až ve výši 80% uznatelných nákladů.

Podle Daniela Struhaříka z architektonického studia Malý Chmel se nyní bude řešit u Domu umění například podoba budoucí terasy, jestli bude zasklená nebo zastřešená, ale zcela otevřená s vyhlídkou na náměstí. "Předběžně už jsme to konzultovali s památkáři," uvedl Daniel Struhařík s tím, že to nebylo odmítnuto. Jistě však půjde o záležitost, která si vyžádá další jednání, protože centrum města je památkovou rezervací. Možná bude terasa chráněna třemi sedlovými střechami, které jsou na Domě umění už nyní.

Návrh vítězů soutěže na rekonstrukci Domu umění je založen na tom, aby ve všech patrech vznikl větší otevřený prostor, který by umožnil řadu flexibilních využití. V domě nově bude turistické informační centrum, prostory pro galerii a edukační centrum pro děti a otevřená platforma pro veřejnost. Zároveň zde bude prostor pro odbor kultury a cestovního ruchu magistrátu, případně coworking zaměřený na kreativní průmysl. Nově má Dům umění také nést název Centrum současného umění a architektury.

Stavba by měla začít v polovině roku 2022 a hotova má být v roce 2023.

Jak vznikla spolupráce studia AFF Architekten s českým studiem Malý Chmel (odpovídá Ulrike Dix, partnerka AFF Architekten)?

Zdeňka Chmela a jeho partnery jsme potkali na vernisáži výstavy Ambiguous Form Finder v Domě umění České Budějovice v roce 2018. Opravdu nás potěšilo, že nás Michal Škoda pozval vystavovat naše práce v Galerii umění a architektury.

Jaké je vaše spojení s Českou republikou a zejména s jižními Čechami?

Abych byla upřímná, AFF má mnoho kulturních, rodinných a jistě také architektonicky intenzivních propojení s Českou republikou. Zejména naše vzpomínky z dětství odrážející nesčetné výlety do Krušných hor, Prahy a Brna v nás zanechávají hlubokou solidaritu s českou kulturou. Jedna z našich partnerek je také spojena s Českem skrze rodinu jejího manžela, která žije nedaleko Nového Města na Moravě. Proto jsme se cítili docela poctěni možností výstavovat v Budějovicích v roce 2018 a zapojit se do soutěže na Dům umění.

Byla to vaše první spolupráce na projektu v České republice?

Ano.

Jaké je to založit vlastní architektonické studio a pracovat na soutěžích?

„Počáteční čas“ AFF trochu uběhl…

Nyní pracujeme více než 20 let na široké škále projektů zaměřených převážně na kulturní budovy (mnoho z nich v kontextu památek) a budovy pro vzdělání. Naše projekty však získáváme téměř výlučně prostřednictvím soutěží. A v rámci toho se naše pracovní metoda od začátku opravdu nezměnila.

Na základě výsledku soutěže byly vzneseny některé otázky týkající se začlenění přístupu na střechu s výhledem na město. Jste ochotni svůj návrh aktualizovat?

Navrhujeme střechu jako Cabrio, která je multifunkční a má významný přínos jako otevřený vnější a vnitřní prostor pro různé společné funkce. Jsme přesvědčeni o síle našeho příspěvku spočívajícího v katalogu různých citlivých intervencí, které mohou být - i v kontextu finanční situace - realizovány kousek po kousku, aniž by došlo ke ztrátě celkové myšlenky.

Zde chceme vejít do komunikace s klienty, abychom vyhodnotili strategii realizace. Takže terasa by mohla být skvělým řešením prostředím. Nakonec bychom upřednostnili variabilní prostor “Cabrio” s přizpůsobitelnými funkcemi, které mohou nabídnout místo umělcům nebo podpořit místní podnikatele jako Start up - Lab s budoucím dopadem na České Budějovice.

Chcete pokračovat ve spolupráci s českým studiem? Plánujete již další společné

projekty?

Během prací na soutěži AFF a Malý Chmel našli společnou řeč v pohledu na architekturu. Ocenili bychom další spolupráci.