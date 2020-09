Zazní na něm melodie složené ve středověku, za dob renesance a v baroku. První dva ročníky mívaly dvě části, jarní a podzimní. I tady ale zaúřadoval koronavirus a všech sedm koncertů a také doprovodný workshop se budou konat od 6. září do konce října. „Naší ambicí není konkurovat velkým jihočeským festivalům v Českém Krumlově a Českých Budějovicích, chceme posluchačům i přesto nabídnout skvělou hudbu v podání špičkových souborů,“ vysvětluje Vít Podroužek, zakladatel a organizátor festivalu v jedné osobě.

Učitel IT na velešínské střední škole starou hudbu sám provozuje, společně s manželkou, třemi syny a dalšími třemi kolegyněmi mají soubor Cantus Firmus. „Zjistili jsme, že i když je u nás v Budějovicích kultury dost, stará hudba tu zastoupená není,“ vysvětlil, jak festival Hudba na soutoku vznikl. „Nějakou dobu jsme uvažovali, jestli by se s tím nedalo něco dělat. A po festivalu v Opočně v roce 2017, na kterém jsme hráli a který organizovali naši kamarádi, jsme si řekli, že když to jde v Opočně, půjde to i tady. Byl z toho první ročník v roce 2018, letos bude třetí.“

Festival vypukne v neděli 6. září večer, zahájí ho komorní soubor Vox Clamans se svým programem Hostina svátostná, která je hudební meditací nad tajemství eucharistie, Nejsvětější svátosti. „Jsou to mladí profesionální hudebníci kolem pětadvaceti let, na ty se moc těším. Při každém ročníku chceme dát příležitost jednomu mladému souboru. A naopak chceme nabídnout i nějaká esa,“ dodává Vít Podroužek.

Přiblížil také, jak je to se sháněním peněz na organizaci takového festivalu. "První ročník nás financovalo město České Budějovice, pak jsem zjistili, že je potřeba víc peněz. Město má dál majoritní podíl, letos jsme získali peníze také od Státního fondu kultury, od Jihočeského kraje, od nadace… sponzory hledáme dál." Na portugalsko-brazilský soubor přispělo i Portugalské centrum.

Z pěti původních koncertů festival Hudba na soutoku dospěl k sedmi. "K tomu máme i jednu sobotu dopoledne workshop se starými nástroji," říká Vít Podroužek. "To je podle nás optimální podoba, nechceme dělat žádný megalomanský projekt. My sami to děláme zadarmo, jednoduše proto, že nás to baví."

Letos poprvé se bude vybírat na koncertech v kostelích vstupné, ale bude to pouhá padesátikoruna. Podrobný program najdete na webu https://www.hudbanasoutoku.cz/.