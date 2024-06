Oprava povrchu mostu přes železniční trať v Budějovické ulici v Písku bude pár dní komplikovat dopravu. Budějovická ulice bude průjezdná pouze jedním směrem.

Budějovická ulice v Písku bude pár dní průjezdná jen jedním směrem. | Foto: Městské služby Písek

V úterý 25. června začne oprava povrchu mostu přes železniční trať v Budějovické ulici. Během této opravy bude komunikace průjezdná pouze jednosměrně, a to od kruhového objezdu Zborovská směrem do centra města. V opačném směru bude povolen průjezd pouze autobusové dopravě, jak uvedla Lenka Gareisová za Městské služby Písek, které mají akci na starost. „Prosíme řidiče o sledování dopravního značení," poznamenala s tím, že oprava bude trvat nejdéle do čtvrtka 27. června.