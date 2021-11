Na okraji Českých Budějovic v Českém Vrbném začíná v pondělí 8. listopadu úplná uzavírka Husovy třídy. Bude se týkat úseku mezi křižovatkami s Krčínovou ulicí a odbočkou na kruhovou křižovatku u Globusu. Objížďka bude vedena po místních komunikacích. Dá se ale předpokládat, že bude znamenat zdržení a stejně tak i zvýšení provozu na souběžné výpadovce na Písek na silnici I/20.

Doprava a uzavírky v Českých Budějovicích. Husova třída ve čtvrti České Vrbné. | Foto: Deník/Edwin Otta

Oprava má trvat do 28. listopadu. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu vozovky stávající komunikace v části Husovy třídy, konkrétně v úseku od křižovatky s odbočkou na kruhovou křižovatku u Globusu v Českém Vrbném do křižovatky s ulicí Krčínovou. „Opravovat se bude úsek dlouhý 500 metrů v šířce dvou jízdních pruhů, což je 6 metrů včetně vodících proužků a zpevněné krajnice,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že navržené stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu odfrézováním. Také se chystá vybourání poškozených obrub a osazení nových, vyrovnání a zhutnění podkladních vrstev komunikace, položení asfaltové vrstvy na vozovku včetně napojení sjezdů a čištění nánosů ve stávajícím příkopu. Práce si vyžádají úplnou uzavírku od 8. do 28. listopadu 2021 a bude je provádět společnost EUROVIA CS, a.s.