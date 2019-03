Na radnici se proto začala chystat vyhláška, která by se zabývala dodržováním veřejného pořádku a nočního klidu. Náměstek primátora Juraj Thoma potvrdil, že základní rámec pro přípravu budoucí vyhlášky schválila rada města 11. března. V několika problémových lokalitách má omezit provozní dobu pohostinských zařízení, zejména nonstopů a nočních barů.

Zároveň ale náměstek primátora upozorňuje, že se nebude jednat o celoplošnou úpravu pro území města. „Drtivé většiny zařízení se to vůbec nedotkne,“ říká Juraj Thoma.

Některé nonstop otevřené bary, restaurace a podobná zařízení však pravděpodobně dostanou v květnu od budějovické radnice nařízenou uzavírací dobu. Nová vyhláška, která se chystá, má zaručit větší respekt k nočnímu klidu v ulicích města.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy se nyní budou vybírat části města, kterých se opatření dotkne. Nebude plošné pro celé Budějovice. „Jedná se pouze o regulaci v některých lokalitách. Konkrétní ulice či pouze jejich úseky vymezí město připravovanou vyhláškou, vycházet budeme z poznatků městské a případně republikové policie,“ říká Juraj Thoma. „Jednoduše řečeno se jedná o místa, kde dlouhodobě a opakovaně dochází k rušení nočního klidu, nepořádku, rvačkám a vandalismu,“ dodává Juraj Thoma.

Na posledním jednání rady města se například řešila petice obyvatel Široké a Divadelní ulice, kterou podepsalo několik desítek lidí. V minulosti se podobné stížnosti řešily v Lidické třídě, České nebo Nerudově ulici a pozadu nezůstávají ani některá místa na sídlištích.

Podle Davida Štýfala, tiskového mluvčího městské policie, je poměrně hodně stížností na rušení nočního klidu v souvislosti s provozem restauračních zařízení. A pro strážníky to představuje velký díl činnosti nočních hlídek.

Podle primátora Jiřího Svobody se ale rušení nočního klidu těžko postihuje. Při příjezdu městské policie se třeba lidé vrátí do barů nebo se na chvíli na ulici ztiší.

Chystanou vyhlášku nyní bude rada města ještě dolaďovat. Případná nucená zavírací doba by ale mohla alespoň v některých případech nočnímu klidu pomoci.

Podle náměstka primátora Františka Konečného má totiž „rušný“ noční život nepříjemný vedlejší efekt. „Lidé přestávají chtít bydlet v centru města, to nechceme,“ říká František Konečný.

Finální podobu předpisu by mělo schvalovat květnové zastupitelstvo. Hlasováním v zastupitelstvu by ale snaha o lepší zajištění nočního klidu neměla „skončit“. Juraj Thoma upozorňuje na to, že účinnost vyhlášky se bude pravidelně vyhodnocovat a její působnost případně upravovat. V terénu by také neměly bdít jen hlídky městské policie, protože se v případě kolaudačních podmínek pro restaurační zařízení třeba povoluje hudební produkce jen při zavřených oknech, což se zejména v létě často nedodržuje. I některé odbory magistrátu by se proto měly na zpřísněných kontrolách podílet, například živnostenský nebo stavební úřad.

V minulosti už se zastupitelstvo několikrát zabývalo návrhy vyhlášek, které měly zpřísnit třeba podmínky provozu večerních občerstvení nebo restauračních zařízení otevřených 24 hodin denně. Prošla například omezení heren. Ale většinou v zastupitelstvu zvítězil názor, že obecné předpisy postačují. Teď by se mělo o případné nové vyhlášce jednat v květnu.