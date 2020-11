Na mapě jedné z nejstarších poutních tras v Evropě, která je od 1993 součástí Světového dědictví UNESCO, jsou i České Budějovice. Město se tam dostalo po přípravách, které na konci října ukončilo osazení označníků s logem svatojakubské mušle a směrovkou Santiago. Španělské poutní místo, zasvěcené svatému Jakubu Staršímu (nebo též Většímu), patří k nejslavnějším v Evropě i ve světě. Mnohokrát už se tam vydali i Jihočeši.

První pouť ke hrobu svatého Jakuba Staršího se uskutečnila roku 951. Podél poutní cesty byly postupně vztyčovány orientační kameny, kamenné kříže, boží muka a upravovány studánky. Vznikla radiální síť 12 poutních cest, při kterých byly zřizovány kaple, kostely a kláštery, poskytující poutníkům azyl. První manuál pro cestu do Santiaga vznikl již ve 12. století.

„Poutníci procházející Budějovicemi, budou mít z náměstí Přemysla Otakara II. ke katedrále v Santiagu 2970 km. Do našeho města vstupuje poutní cesta na severu podél řeky Vltavy, kterou sleduje až k Sokolskému ostrovu. Odtud se odklání na náměstí Přemysla Otakara II. a dál pokračuje Biskupskou ulicí, překonává řeku Malše a parkem Háječek se opět vrací k Vltavě. Po jejím pravém břehu pokračuje až do Rožnova a odtud podél Lidické do Boršova nad Vltavou ke kostelu sv. Jakuba Většího a dále směrem na rakouské hranice a dál na Pasov,“ říká první náměstek primátora Juraj Thoma. Značení trasy bylo připraveno ve spolupráci se spolkem Ultreia, realizaci značení zajistil magistrátní odbor správy veřejných statků.

"Pěší Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela je stále populárnější a těší mě, že čím dál tím víc lidí chodí nejen přes Španělsko, ale také z Čech," uvádí ve svém článku na Wikipedii na téma Svatojakubské cesty český cestovatel Jindřich Smitka a dodává, že dotazy na mapy, trasy a cesty v jednotlivých zemích proto v článku shrnul k užitku dalších poutníků. "Z České republiky vede Svatojakubská cesta do španělského Santiaga de Compostela hned přes několik páteřních poutních tras, které se napojují na další významné poutní trasy v okolních zemích," připojuje cestovatel.

"Jako praménky se tak stékají do významného evropského poutního místa, a tím je katedrála s hrobem svatého Jakuba Staršího právě ve španělském městě Santiago de Compostela," uvádí k poutním cestám Jindřich Smitka na Wikipedii.

Mnohé informace pro české i zahraniční Svatojakubské poutní trasy, a to zejména když budete chtít putovat z domova, najdete na webu českého spolku poutníků Ultreia.

Přes Čechy vede cesta z Hrádku na Nisou do Prahy a dál na jihozápad, přes České Budějovice vede trasa, která do Čech vstupuje na Broumovsku a vede dál přes Hradec Králové, Vlašim, Tábor, České Budějovice a Český Krumlov a další trasa vede přes Moravu.