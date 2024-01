/VIDEO/ Zimy posledních let bruslení příliš nepřály. Letos si to příznivci této zimní aktivity vynahrazují. Rybníky už většinou nabízí dostatečně pevný led. V Písku se každý den prohánějí desítky bruslařů na Šarlatském rybníku.

Bruslení na Šarlatském rybníku. | Video: Lucie Kotrbová

Kvalitní podmínky může zkazit jen oteplení. To podle českobudějovické meteoroložky Evy Houbové může přijít už ze středy na čtvrtek. Středeční ranní mrazy mají během dne vystřídat teploty nad nulou. „Přes naše území od jihozápadu přechází teplá fronta. Sněžení bude během dne přecházet v déšť, který bude místy mrznoucí," uvedla s tím, že k večeru mohou teploty dosáhnout až sedmi stupňů nad nulou.

V noci na čtvrtek se bude dál oteplovat a čtvrteční ráno má nabídnout teploty 5 až 8 stupňů. „Během dne přijde od severu opět ochlazování," informovala Eva Holubová a dodala, že ve čtvrtek večer má být -3 až 0 °C. V pátek i sobotu by se nejvyšší denní teploty neměly dostat více než dva stupně nad nulu.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců se vrací i s plesem. Nominujte své favority

Pokud by přeci jen počasí přestalo přát bruslení v přírodě nebo pokud někdo upřednostňuje krytou plochu, může navštívit veřejné bruslení na zimním stadionu v Písku. Nejbližší termíny jsou neděle 21. a 28. ledna, vždy od 15 do 16.30 hodin. Pro seniory jsou vyčleněná sobotní rána, a to 20. a 27. ledna od 7.30 do 8.30 hodin.