Jahodová sezona se pomalu chýlí ke konci, a tak se lidé snaží udělat zásoby, co to jde. Svědčí o tom pravidelná fronta u stánku s jahodami na píseckém tržišti u děkanského kostela.

Na tržnici u kostela stály desítky lidí frontu na jahody. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Ve čtvrtek ráno čekaly na jahody u kostela desítky lidí. Není to tady nic mimořádného. Lákavá je určitě snadná dostupnost, ale také cena 69,90,- za kilogram. Dvacku zaplatíte za košíček.

Prodejci s oblíbeným ovocem v těchto dnech stojí na různých místech. Například před marketem Albert se dal koupit dvoukilový košíček jahod původem z Maďarska za 199 korun. Často bývají jahody dovážené i z Polska.

Nejdřív vandalství, pak vichr. Obrovská smůla provází unikátní výstavu v Písku

Kdo však dává přednost českým jahodám, volí mnohdy samosběr. Přímo v Písku fungují dvě jahodárny. Obě mají cenu 60 korun za kilo. Ovoce si však musíte nasbírat sami.

Podle provozovatele jedné z píseckých jahodáren Jana Matouška chtěli zákazníci loni hlavně nasbírané košíčky, letos mají zájem spíš o samosběr. „Každého logicky zajímá cena. My ale nejsme schopní prodávat kilo nasbíraných jahod za sedmdesát korun, to se absolutně nevyplatí," míní pěstitel s tím, že nasbírané jahody prodávají spíš na objednávku svým stálým zákazníkům. „My jsme malá, rodinná jahodárna. Není to náš hlavní příjem a děláme to proto, že nás to baví," doplňuje. Tento týden jde podle jeho slov samosběr do finále, v příštím týdnu už se budou spíš dosbírávat zbytky.