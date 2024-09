Situace s velkou vodou je na Písecku nejhorší v Putimi. Blanice se zde zvedala až do noci z úterý na středu, kdy měla kulminovat. Zatím se hladina drží a měla by začít klesat.

Podle informací starostky Evy Maruškové ze středečního rána voda dosahuje 270 cm a tam se drží. „Doufali jsme, že v tuto chvíli už bude klesat, ale zatím to stojí. Snad brzy," doufá.

Voda se podle prozatímních zjištění dostala do obytných částí tří domů. „Víc samozřejmě uvidíme, až začne opadat a k nemovitostem se dostaneme," doplnila starostka.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Hladina řeky Blanice v Heřmani.

V Protivíně, kde Blanice také zahrozila, kulminovala kolem úterního poledne. Voda se dostala do sklepů a zatopila zahrady, ale obytné části domů zůstaly ušetřeny.

Hladina Otavy v Písku se poslední dva dny pohybovala na úrovni 2. stupně povodňové aktivity, kulminovala během úterního dopoledne a od té doby mírně klesá. Podle modelu hydrometeorologů by měla klesat i nadále, a to i přes to, že je Blanice kvůli neřízenému odtoku vody z husinecké přehrady na 3. stupni.

Informace především z Putimi budeme během dne aktualizovat včetně fotografií a videa.