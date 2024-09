/FOTOGALERIE, VIDEO/ Situace s velkou vodou je na Písecku nejhorší v Putimi. Blanice se zde zvedala až do noci z úterý na středu, kdy kulminovala. Nyní by měla hladina začít pozvolna klesat.

Podle informací starostky Evy Maruškové ze středečního rána voda dosáhla 270 cm. Během dopoledne by měla začít postupně klesat.

Voda se podle prozatímních zjištění dostala do obytných částí tří domů. „Víc samozřejmě uvidíme, až začne opadat a k nemovitostem se dostaneme," doplnila starostka. Obyvatelé zhruba deseti domů se už v pátek a sobotu evakuovali a nyní vyčkávají, až se budou moct vrátit do svých domovů. Obci už se hlásí dobrovolníci z nabídkou pomoci. „Finanční dary předáme oproti podpisu lidem ze zasažených domů. Jinak jsme sháněli hlavně Savo, které už máme, a budou se nám hodit velká košťata a velké igelitové pytle," vyjmenovává Eva Marušková.

Putimští patří při každé velké vodě k nejvíce zasaženým oblastem. Nejhorší to bylo podle vzpomínek starousedlíků v roce 2002, kdy byl pod vodou i most. V roce 2013 byla situace také velmi špatná, připomněla jedna z obyvatelek domů u vody, která si nepřála jmenovat. Tehdy měli doma metr a půl vody, bylo zasaženo kolem třiceti nemovitostí. Tentokrát byla většina z nich ušetřena.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Hladina řeky Blanice v Heřmani.

V Protivíně, kde Blanice také zahrozila, kulminovala kolem úterního poledne. Voda se dostala do sklepů a zatopila zahrady, ale obytné části domů zůstaly ušetřeny.

Hladina Otavy v Písku se poslední dva dny pohybovala na úrovni 2. stupně povodňové aktivity, kulminovala během úterního dopoledne a od té doby mírně klesá. Podle modelu hydrometeorologů by měla klesat i nadále, a to i přes to, že je Blanice kvůli neřízenému odtoku vody z husinecké přehrady na 3. stupni.